Striscia la Notizia mette Barbara D' Urso nel mirino | non solo lo stivale | servizio

Finti sold out per concerti di Ligabue - il tour negli stadi stona nell’analisi del C1 di Striscia La Notizia : I concerti di Ligabue con biglietti a pochi centesimi? Secondo Striscia La Notizia non sarebbe una possibilità così remota, soprattutto dopo le analisi condotte sui documenti che rivelano il numero di biglietti venduti a prezzo standard, quelli in omaggio e quelli venduti a pochi centesimi. Secondo quanto fatto emergere da Striscia, almeno il 10% dei biglietti venduti per il prossimo concerto in Calabria sarebbero stati concessi in omaggio. ...