Libia | si rovescia barcone con 95 persone a bordo | due morti e 20 dispersi Sopra anche

(Di domenica 2 giugno 2019) Sono 73, al momento, i migranti messi in salvo dopo il naufragio di uncon 95. Due, per il momento, i corpi senza vita recuperati, mentre continuano le ricerche delle ultime 20che erano adell’imbarcazione. A dare la notizia, per prima, è stata la Guardia Costiera libica, che sta ancora svolgendo le operazioni di salvataggio e ricerca dei, attraverso il proprio profilo Twitter parlando di operazioni ancora in corso e di alcuni casi di annegamento. L’imbarcazione, secondo quanto riferito via Twitter dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), si è capovolta davanti alla città costiera di Gasr Garabulli, tra Tripoli e Homs. Tra i superstiti che, adesso, stanno ricevendo i primi soccorsidonne e nove bambini. Le partenze dalle coste del Paese nordafricano sono favorite, oltre che dal miglioramento delle ...

