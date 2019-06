MotoGP oggi | GP Italia 2019 | qualifiche Mugello Orari | tv | streaming | programmazione Sky

MotoGP oggi - GP Italia 2019 : programma - orari e tv delle prove libere. Palinsesto Sky e TV8 : Benvenuti al venerdì del Gran Premio d’Italia 2019 del Motomondiale. Da questa mattina, infatti, il Mugello è pronto ad accogliere le tre classi con le prime due sessioni di prove libere. Chi saprà destreggiarsi meglio tra le mitiche Biondetti, Arrabbiata alta e bassa, Scarperia-Palagio e Casanova-Savelli? Lo scopriremo sin da oggi. In MotoGP gli Italiani vogliono brillare nel GP di casa e proveranno a fermare il dominatore della stagione, ...

MotoGP oggi - GP Francia 2019 : orari - tv e streaming su Sky e TV8 (domenica 19 maggio) : oggi, domenica 19 maggio, andrà in scena il GP di Francia 2019, quinto round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans si prevede una gara appassionante nella quale i piloti più veloci del mondo si sfideranno per conquistare il successo. Marc Marquez è il grande favorito. Il leader del campionato, nonché sette volte iridato, è pronto a mettere il proprio sigillo per aumentare il proprio vantaggio in classifica generale. Da par loro, ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Francia : “Sul bagno ho un buon passo - oggi ho rischiato in qualifica e ha pagato” : Valentino Rossi ha ottenuto un positivo quinto posto nelle qualifiche del GP Francia 2019 e domani andrà a caccia del podio in gara. Il Dottore è sembrato molto soddisfatto ai microfoni di Sky Sport: “Era molto importante passare la Q1 anche perché non la meritavo. Non aveva piovuto tanto e ho deciso di rischiare montando le slick, ho avuto quella finestra di 6-7 minuti in cui sono riuscito a fare tre giri buoni: un rischio che ha pagato. ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Francia 2019 : “Quinto posto ottimo in qualifica - preferirei la pioggia in gara” : Valentino Rossi si è reso protagonista di un ottimo turno di qualificazione a Le Mans e domani scatterà in quinta posizione in occasione del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha dovuto incominciare il suo sabato pomeriggio dal Q1 dove ha messo in atto un suo colpo di genio: montare le gomme da asciutto in situazioni meteo tutt’altro che ottimali. Il centauro di Tavullia ha così guadagnato l’accesso al Q2 ...

MotoGP - condizioni complicate nelle FP4 : la pioggia gioca un brutto scherzo a Marquez [VIDEO] : Leggera pioggia a Le Mans, condizioni della pista complicate che causano la scivolata senza conseguenze di Marquez condizioni complicate nella quarta sessione di prove libere del Gp di Francia, la leggera pioggia che sta cadendo su Le Mans sta creando non pochi problemi ai piloti in pista, causando alcune scivolate. Tra gli altri, anche Marc Marquez assaggia l’asfalto del circuito transalpino, perdendo l’anteriore in curva 9 e ...

MotoGP - GP Francia 2019 : le previsioni meteo per le qualifiche. Pioggia per tutto il giorno a Le Mans : C’è chi, come Valentino Rossi, spera nell’asciutto per non partire nuovamente nelle retrovie, ma le previsioni meteo per il GP di Francia del Motomondiale, nella giornata odierna danno Pioggia praticamente per tutta la durata di prove libere e qualifiche: probabilmente saranno validi i tempi di ieri. Bene dunque hanno fatto i piloti a cercare ieri il tempo: nella giornata odierna le previsioni indicano Pioggia fino alle ore 16.00, ...

MotoGP oggi - Qualifiche GP Francia 2019 : come vederle in tv su Sky e TV8. Orari - programma e streaming : oggi, sabato 18 maggio, andranno in scena le Qualifiche del GP di Francia 2019, quinta prova del Motomondiale. Sul tracciato di Le Mans i centauri si sfideranno alla ricerca del tempo migliore, per conquistarsi una posizione privilegiata in griglia di partenza. Nella classe regina il confronto è molto serrato. Marc Marquez, sulla Honda, è sempre il riferimento. Il campione del mondo in carica ha impressionato per la costanza dei propri tempi, ...

MotoGP oggi (17 maggio) - GP Francia 2019 : orari delle prove libere e come vederle in tv e streaming su Sky e TV8 : oggi, venerdì 17 maggio, si comincia a girare sul circuito di Le Mans (Francia), sede del quinto round del Motomondiale. Sulla celebre pista transalpina, andranno in scena le prime prove libere delle tre classi e i team lavoreranno alacremente per trovare il miglior set-up in vista delle qualifiche e del GP di domenica. In MotoGP i fari sono puntati su Marc Marquez. Lo spagnolo, dominatore della gara a Jerez de La Frontera, si è ripreso la vetta ...

MotoGP - GP Francia 2019 : le previsioni meteo del fine settimana. Rischio pioggia concreto per le qualifiche - temperature basse per tutto il weekend : Il quinto appuntamento del Motomondiale è ormai alle porte, con il Gran Premio di Francia 2019 in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio in quel di Le Mans. La massima categoria motociclistica al mondo fa tappa sul leggendario circuito della 24 Ore per una delle tappe più affascinanti e storiche del calendario, spesso condizionata dal maltempo negli anni 2000. La pioggia ha infatti caratterizzato diverse edizioni della corsa transalpina, ...

MotoGP – Test Jerez - Petrucci soddisfatto : “niente ‘time attack’ - oggi passi in avanti su frenata e velocità in curva” : Danilo Petrucci soddisfatto del lavoro fatto con la sua Ducati nei Test di Jerez de la Frontera di quest’oggi: niente ‘time attack’ ma tanto lavoro su stabilità in frenata e velocità di percorrenza in curva All’indomani del GP di Spagna, il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Jerez de la Frontera per una giornata di Test collettivi. In condizioni meteo miti, con temperature intorno ai 20 gradi ...