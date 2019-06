L’incubo di Negzzia | modella e richiedente asilo | «Dormo per strada perché non voglio

attualitavip.myblog

(Di sabato 1 giugno 2019) Negin Ahm, detta, è unairaniana di 29 anni ed è molto seguita sui social: 120mila i suoi followers su Instagram. Ma la sua storia è molto diversa da quelle di altre modelle, influencer o aspiranti tali: l’Iran è infatti una nazione parecchio restrittiva per quanto riguarda la libertà delle donne, e Negin, con la sua educazione molto occidentale, questo problema lo ha pagato sulla sua pelle. Alcune sue foto particolarmente succinte sono infatti finite nel mirino del regime, che avrebbe voluto punirla: la aspettavano carcere e frustate. Maha fatto in tempo a scappare, prima in Turchia, poi a Parigi, dove è in attesa dello status di rifugiata. E in Francia le cose non le sono andate sempre bene, tanto che per mesi ha dovuto adattarsi a soluzioni estreme pur di dormire con un tetto sopra la testa. Dopo aver fatto domanda per avere appunto lo status di rifugiata, ...