Cinquemila poliziotti vigileranno sulla finale di Champions

(Di sabato 1 giugno 2019) Nel cuore della notte circa 5.000hanno cominciato a dispiegarsi a Madrid per garantire la sicurezza delladi Champion League che stasera vede fronteggiarsi Liverpool e Tottenham. Un dispositivo messo a punto lo scorso 9 dicembre in occasione delladi Coppa Libertadores tra Boca Junior e River Plate, disputata nella capitale spagnola per motivi di sicurezza. Per la prima volta sarà utilizzato anche un drone della Policia Nacional, che sorvolerà lo stadio Wanda Metropolitano.