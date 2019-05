Se pensi che Billie Eilish sia troppo seria | devi vederla protagonista di questo scherzo

pensioni : Q100 - la Corte dei Conti chiede che la misura sia 'strutturale e permanente' : "Qualunque scelta pone un problema di cassa non indifferente, ma una correzione attuariale della componente retributiva dell'assegno, in caso di Pensioni miste, non comporterebbe la creazione di debito Pensionistico implicito", è il parere espresso dalla Carte dei Conti sul cosiddetto meccanismo della Quota 100 voluta dal Governo giallo-verde. Per la Corte dei Conti Rdc e Quota 100 aumentano la spesa Per la Ragioneria dello Stato, infatti, la ...

Opensignal conferma che le reti mobile italiane hanno molta strada da fare : OpenSignal, la nota azienda di analisi delle rete mobili, ha sondato tutte le reti mondiali per fare il primo report worldwide del 2019. La società ha esaminato i dati da gennaio a marzo di 87 paesi confrontando le loro prestazioni in tutti e cinque i parametri chiave: disponibilità 4G, esperienza video, velocità di download e upload e latenza. I dati premiano l'Europa, ma Italia e Stati Uniti arrancano. L'articolo OpenSignal conferma che le ...

pensioni : uno studio Uil dimostra che la nuova perequazione costa quasi 1.000 euro annui : A giugno arriveranno i tagli sulle Pensioni, ormai questa frase è diventata un ritornello su tutti i quotidiani, su tutti i siti ed in tutte le televisioni. La stangata sulle Pensioni partorita dalla legge di Bilancio, tra nuova perequazione e contributo di solidarietà arriverà dopo le elezioni europee di domenica prossima. Se il taglio proveniente dal contributo di solidarietà interessa gli assegni d’oro, quelli sopra i 100.000 euro lordi ...

Napoli - “favorivano l’immigrazione clandestina” : arrestati in sette - anche un poliziotto in servizio e uno in pensione : C’erano anche un ex ispettore della Polizia di Stato e un poliziotto ancora in servizio tra i membri dell’associazione a delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina sgominata dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di indagini della Dda partenopea. sette gli arresti. Ad alcuni indagati si contesta anche il reato di corruzione di pubblici ufficiali. Le verifiche sono iniziate a seguito di rimesse di denaro ...

pensioni - Silvio Berlusconi : "Porteremo le minime a mille euro. E le daremo anche alle mamme" : "Una delle cose che faremo noi col prossimo governo è aumentare a 1000 euro, per tredici mensilità, le Pensioni minime", annuncia Silvio Berlusconi ospite in diretta a Corriere tv, "e daremo le Pensioni anche alle nostre mamme". Il Cavaliere rilancia quindi su quei che sono sempre stati cari a Forza

Truffa a Catanzaro - prendevano la pensione di parenti morti e anche il reddito di cittadinanza : Due persone denunciate per Truffa ai danni dell’Inps a Catanzaro. Riscuotevano da molti anni la pensione, rispettivamente della madre e della suocera entrambe decedute, e uno di loro aveva anche presentato domanda per la percezione del reddito di cittadinanza ottenendo un ammontare complessivo di oltre 1300 euro mensili.Continua a leggere

A giugno doppio taglio sulle pensioni : non solo quelle d’oro ma anche del ceto medio : Come da tempo previsto e come largamente diffuso da un po’ tutti i quotidiani italiani ed i siti web, a giugno ci sarà una riduzione della pensione per molti pensionati italiani, con anche una restituzione di parte delle somme già ricevute. Scatterà infatti dal prossimo mese il contributo di solidarietà quinquennale sulle pensioni d’oro previsto dalla legge di Bilancio di inizio anno. Contestualmente, il nuovo meccanismo di indicizzazione delle ...

Morte Lauda - il pensiero di Binotto : “era un cavaliere senza paura - mi disse che sarei stato l’uomo giusto per la Ferrari” : Il team principal del Cavallino ha voluto ricordare anche lui Lauda, scomparso la notte scorsa all’età di 70 anni Avversario leale, idolo d’infanzia. Niki Lauda è stato questo e altro per Mattia Binotto, cresciuto assistendo alle imprese del pilota austriaco e di Regazzoni al volante della Ferrari. LaPresse/Photo4 Immagini scolpite nella mente dell’ingegnere reggiano, che ha espresso la propria commozione sul sito ...

Piero Angela : "Calo demografico? In Italia un pensionato vale più di un neonato perché uno vota - l'altro no" : “Oggi i centenari sono circa 117 mila, nel 2050 si stima saranno 150mila. Anche a me piacerebbe arrivare a 200 anni, ma solo se in motocicletta e con una bionda sul sedile posteriore”. L’Italia oggi è uno dei paesi più vecchi al mondo. Cinquanta anni fa ogni donna in media faceva due figli, oggi poco più di uno. Un quadro preoccupante di cui parla Piero Angela a Il Fatto Quotidiano. Per l’instancabile ...

Riforma pensioni : Quota 100 è stata una necessità ma serve anche Q41 - parla Di Maio : "Avremmo voluto approvare Quota 41 ma abbiamo dovuto fare Quota 100", sono le parole del vicepremier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio che spiega i passi compiuti dall'esecutivo Conte che hanno portato all'entrata in vigore del sistema delle quote fortemente sbandierato dalla Lega che consente un'uscita più flessibile dall'attività lavorativa. Di Maio: 'Serviva Quota 41' Stando a quanto affermato dallo stesso Ministro del Lavoro, infatti, ...

Migranti - l'Onu bacchetta l'Italia sulle Ong - Salvini risponde : 'pensi al Venezuela' : L'avvento di Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, com'è noto, ha portato ad un inasprimento delle misure nei confronti dell'immigrazione. In particolare, il leader della Lega si è reso protagonista di due provvedimenti che hanno suscitato anche un dibattito a livello internazionale. Il riferimento va naturalmente alla chiusura dei porti alle Ong e all'entrata in vigore del così detto 'decreto sicurezza'. I due temi rappresenterebbero la ...

Anche i 5 Stelle contro la sospensione della prof : "Fatto grave - la Lega censura?" : Il caso della professoressa sospesa da un istituto industriale di Palermo per un video (realizzato dagli studenti) critico delle politiche di Matteo Salvini provoca divisioni Anche nel governo gialloverde. Dopo le critiche di Grasso e Zingaretti, infatti, tocca a Luigi Gallo, presidente Commissione Cultura M5S, prendere le distanze da un episodio giudicato “grave”.“Piacciono solo i cittadini indottrinati? Obbedienti e quindi ...

Fiat Tipo - altro che pensione. Previsti aggiornamenti e soldi sulla fabbrica turca : “Prevediamo di investire circa 225 milioni di dollari entro la fine del 2020 e di avviare la produzione di nuovi veicoli nell’ultimo trimestre del 2020” presso lo stabilimento di Bursa, in Turchia: è quanto comunicato dalla Tofas, la joint venture creata da FCA e dalla compagnia turca Koç Holding e che si occupa della costruzione della Fiat Tipo in tutte le sue varianti di carrozzeria (compatta, berlina e station-wagon). I capitali, in ...

pensioni ultima ora : previsioni Quota 100 - Cazzola “numeri che ballano” : Pensioni ultima ora: previsioni Quota 100, Cazzola “numeri che ballano” Pensioni ultima ora: il decreto n. 4/2019 ha introdotto, oltre al reddito di cittadinanza, Quota 100 e altre misure previdenziali. Sin dai mesi che ne hanno preceduto l’approvazione e la conseguente conversione in legge da parte dei due rami del Parlamento si è acceso il dibattito. Tra gli aspetti maggiormente affrontati l’impatto in termini occupazionali ...