Pil italiano giù su base annua | -0 | 1% Le Borse europee aprono in calo

Campionato Italiano Senior Motocross – Tragico incidente a Cavallara : perde la vita il Pilota Raffaele Mazzola : Tragico incidente a Cavallara durante la quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross: perde la vita il pilota Raffaele Mazzola. Manifestazione annullata Grave incidente a Cavallara nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross. Nel corso del primo giro di una manche, il pilota Raffaele Mazzola è caduto in un salto. Immediato l’intervento del personale sanitario che ...

Anche l'Istat dice che il Pil italiano crescerà meno del previsto : Milano. l'Istat stima che il pil italiano aumenterà dello 0,3 per cento nel 2019, in deciso rallentamento rispetto al 2018 e poco sopra la previsione di crescita zero fatta ieri dall'Ocse. Soprattutto, in netto ribasso rispetto a quanto lo stesso istituto di statistica aveva previsto a novembre (+1,

Formula 1 – Test Barcellona : la Ferrari ha scelto la propria line-up - sulla SF90 torna un Pilota italiano : Il team di Maranello schiererà due macchine in occasione dei Test di Barcellona della prossima settimana, affidando la SF90 mercoledì anche ad Antonio Fuoco Prima il Gran Premio di Barcellona, quinto appuntamento del Mondiale, poi i Test in programma sempre sul circuito catalano il 14 e 15 maggio. Giorni intensi per le scuderie di Formula 1, che potranno sviluppare ulteriori componenti per le proprie monoposto in occasione della sessione ...

L'agroalimentare italiano vale 205 miliardi - il 12% del Pil : ...nella grandezza dei suoi numeri aggregati che mostrano un settore in decisa controtendenza che cresce più e meglio degli altri e che in poco tempo è stato capace di diventare un traino per l'economia ...

Ue - nel 2019 il Pil italiano a +0 - 1%. Senza l'aumento dell'Iva deficit al 3 - 5% nel 2020 : MILANO - La commissione europea rivede leggermente al ribasso le stime di crescita per l'Italia nel 2019, lanciando però un allarme su deficit e debito, che rischiano di andare fuori controllo Senza l'...

SPilLO/ Quel dietrofront italiano sui "fondi avvoltoi" in banca : I fondi Usa come Blackrock fino a poco tempo fa erano visti come "avvoltoi". Oggi invece vengono chiamati a salvare Carige

Moto2 - Pasini ‘cambia’ ancora squadra : il Pilota italiano in pista anche a Le Mans con il team Petronas : Il pilota italiano correrà anche nel prossimo Gran Premio di Le Mans, prendendo il posto dell’infortunato Pawi nel team Petronas Mattia Pasini correrà anche a Le Mans, il pilota italiano infatti è stato scelto dal team Petronas per sostituire Khairul Idham Pawi, operato a Barcellona per tre fratture esposte al mignolo procurate in seguito ad una caduta avvenuta nelle libere di Jerez. Sarà dunque Pasini a sostituirlo, che dunque ...

Moto2 – Baldassarri trionfa a Jerez - battuti Navarro e Fernandez : tris stagionale per il Pilota italiano : Il pilota del Pons Racing vince davanti a Navarro e Fernandez, centrando il terzo successo in quattro gare Terza vittoria su quattro gare per Lorenzo Baldassarri, il pilota italiano riscatta la battuta a vuota di Austin e torna sul gradino più alto del podio nel Gp di Jerez. Un successo voluto e meritato per il rider del Pons Racing, che precede sul traguardo gli spagnoli Navarro e Fernandez. Quarta posizione invece per Luthi, abile a ...

Motorsport italiano in lutto - è morto Alessandro Bonacini : fatale per il Pilota GT lo schianto in elicottero : Il pilota 39enne non ha avuto scampo nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui volava nei pressi di Carpi Una tragedia sconvolge il mondo del Motorsport italiano, Alessandro Bonacini è morto in seguito ad un terribile incidente che ha coinvolto l’elicottero su cui volava nei pressi di Carpi. Il velivolo si è schiantato al suolo senza dare scampo ad Alessandro, pilota famoso a livello internazionale soprattutto ...