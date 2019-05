M5s | Ok a flat tax in deficit | anche da Tria Conte frena | Ancora non

Dal M5s arriva l'apertura alla Lega"Ok flat tax finanziata in deficit" : "La proposta della Lega di finanziare in deficit la flat tax ci trova favorevoli. A maggior ragione se, come apprendiamo, Tria gia' condivide questa idea: ben venga il regime fiscale al 15% per i redditi fino ai 65.000 euro" Segui su affaritaliani.it

Tav e flat tax - aut aut di Salvini a M5s. Scontro sui ministri Trenta e Toninelli : Salvini torna in pressing su M5S mentre gli iscritti alla piattaforma Rousseau votano per confermare o meno la fiducia a Di Maio. Tav, flat tax, pace fiscale, codice degli appalti: questi i temi...

Salvini : «Piano da 30 miliardi per la Flat tax. Finito il tempo delle letterine Ue». Nuovo scontro Lega-M5s su Rixi : Matteo Salvini parla soprattutto delle ricadute economiche sull'Italia dopo il voto delle Europee che ha regalato il 34% dei consensi al Carroccio. «Il tempo delle letterine e dei...

Matteo Salvini corre sulla flat-tax : "Pronti 30 miliardi". All'arrembaggio contro M5s ed Europa : Tira dritto dopo il botto alle Europee, Matteo Salvini. Si dice convinto che la fiammata dello spread che ha colpito l'Italia nelle ultime ore sia frutto della speculazione, delle "manine" che a Bruxelles vogliono importi regole di bilancio draconiane. Lo fa su Facebook, in una diretta in cui annunc

Lega dilaga - M5s crolla. E Salvini presenta il conto : ora flat tax e Tav : Alle Europee la Lega stravince al Nord, dove ha percentuali sopra il 40%, ma vince in tutta Italia conquistando percentuali alte sia nelle regioni (ex) rosse che in quelle del Sud. Matteo Salvini viene premiato con oltre 9 milioni di voti (34,3%) e oltre 2,2 milioni di preferenze mentre l'altro alleato di governo, il Movimento Cinque stelle, regge al Sud e nelle Isole con il 29% ma nella media nazionale non va oltre il 17%, oltre quindici punti ...

Elezioni europee - Claudio Borghi e il messaggio a Luigi Di Maio e M5s : "Ora flat tax e sblocca cantieri" : "Che cosa cambia? Il messaggio non troppo velato del voto degli italiani è 'fare', procedere con una certa speditezza nella riforma fiscale nella direzione della flat tax, sbloccare i cantieri e non bloccarli: penso si andrà in questa direzione". Claudio Borghi, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su

Salta il vertice tra M5s e Lega : stop a flat tax e autonomia : Si potrebbe dire che finalmente si parla di Europa, ma a giudicare dall'andamento dello spread l'argomento è preso quanto meno contropelo. A dettare l'agenda della campagna...

Siri fuori dal governo : Lega e M5s divisi anche su flat tax e salario minimo : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio...

Siri revocato : dalla flat tax al salario minimo - Lega e M5s già divisi sulle priorità della nuova fase : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio....

Dalla flat tax al salario minimo - Lega e M5s già divisi sulle priorità del «dopo Siri» : Una lite tira l’altra. La revoca dell’incarico al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione, matura al Consiglio dei ministri di oggi per mano...

Flat Tax - Roventini - potenziale ministro economia M5s - : 'Misura disastrosa - Salvini e i suoi studino' : Stretto dalle polemiche per il caso Siri, il sottosegretario indagato per corruzione, il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a rilanciare...

Scontro M5s-Lega - inchieste e flat tax. Oggi resa dei conti su Siri : I due vicepremier non solo incrociano i rispettivi spadoni su giustizia ed economia , ma fanno il possibile per esaltare la valenza deflagrante della riunione dei ministri. Tanto che neppure è più ...

Fonti M5s : Salvini porta Flat tax in Cdm? Farsa - becera propaganda : Milano, 7 mag., LaPresse, - "Cosa porta Salvini in Consiglio dei ministri, la Flat tax? Ennesima Farsa". È quanto si apprende da Fonti del Movimento 5 Stelle, in replica alle dichiarazioni del ...

M5s-Lega : «Disinnescare l’Iva e avanti con flat tax». Castelli e Garavaglia commissari alla spending review : M5s e Lega impegnano il governo ad «adottare misure per il disinnesco delle clausole di salvaguardia fiscali del 2020». Lo si legge nella risoluzione del Def approvata dall’Aula della Camera. Il ministro dell’Economia: l’unica manovra correttiva è fatta con Dl Sblocca cantieri e Crescita ...