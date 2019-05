Le Frecce Tricolori visitano i bambini in Oncoematologia e IRP

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) La speranza vola alta grazie alle. Ieri pomeriggio una quindicina di componenti della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con base aerea a Rivolto (Udine), ha fatto visita airicoverati nella Clinica diPediatrica di Padova e nel relativo Day Hospital. Stupore e sorrisi nel vedere la squadra in divisa che, per la particolare occasione, ha lasciato in dono a tutti i pazienti non solo un momento di spensieratezza, ma anche la brochure 2019 delle, un portachiavi e una penna logati. Non sono mancati autografi, foto e domande curiose come: “Ma l’aeroplano è qui fuori?”. Ad accogliere la Pattuglia vi erano Franco Masello, Stefano Galvanin e Stefania Fochesato, rispettivamente fondatore, presidente e past president della Fondazione Città della Speranza, che hanno ringraziato leper l’iniziativa di beneficenza, promossa ...

