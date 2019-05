“Inquina più delle sigarette” | narghilè sotto accusa

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Non solo sigarette. “Il, la pipa ad acqua tipica dei Paesi arabi, al contrario di quanto si creda non è meno dannosa”classiche ‘bionde’: “Le sostanze tossiche contenute nelsono paragonabili a quellesigarette, e il monossido di carbonio liberato è addirittura più alto a causa del carbone presente”. Non solo: i livelli di polveri Pm2,5 e di Black Carbon ‘respirabili’ all’aperto in presenza di un fumatore disono “da doppie a triple” rispetto a quelle ‘assorbibili’ in presenza di un tabagista tradizionale. Parola degli esperti dell’Istituto nazionale tumori di Milano, che ogni anno in occasione della Giornata mondiale senza tabaccopongono all’attenzione dei ragazziscuole un esperimento originale per convincerli a evitare il ...

