Fine latitanza per monsignor Henn | fingeva di essere clochard ma accusato di abusi su

(Di venerdì 31 maggio 2019) Roma – All’apparenza uno dei tanti senza fissa dimora di Roma, invece era un prete americano che doveva scontare 81 anni di carcere per aver compiuto reiteratisessuali su minori tra il 1979 e il 1981.delladopo 13 anni, il 24 maggio scorso, perJoseph John, 70 anni, che si e’ presentato nel centro di accoglienza comunale di via Assisi a Roma chiedendo agli operatori diaiutato come un qualsiasi. Sulla testa dipendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere della Corte di Appello di Roma del 2006. I fatti contestati all’uomo sono stati commessi nello stato dell’Arizona, dove esercitava funzioni die per la Chiesa cattolica americana. Il contenzioso con la giustizia diinizia nel 2005, quando venne arrestato nella Capitale e collocato a domiciliari in un alloggio in via ...

