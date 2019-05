Energia | chi ha problemi a rendere la casa efficiente e rinnovabile da oggi può chiedere

Pochi esperti di Energia candidati alle Europee - tragedia imminente : (Testo scritto con Emanuele Loreti, studente di Ingegneria Energetica all’Università Tor Vergata- Roma 2)Andando a spulciare i curricula dei futuri possibili eurodeputati – alcuni già in carica da 5 anni e che ben ci vogliono rimanere su quella poltrona, anche se 5 anni fa vi sono entrati senza conoscere l’inglese e magari con un semplice master in contabilità aziendale, come se questo fosse utile peri ...

Energia rinnovabile - crescita in calo dopo 12 anni. Rallentano anche investimenti - Legambiente : “A rischio obiettivi 2030” : Per la prima volta dopo 12 anni nel 2018 in Italia è calata la crescita di Energia pulita, prodotta da solare, eolico, bioenergie, e procedono a passo lento anche gli investimenti nel settore. Tutto ciò mette a rischio gli obiettivi al 2030 per il nostro Paese che, paradossalmente, si conferma tra le nazioni con le maggiori opportunità sul fronte delle rinnovabili grazie a risorse fossil-free diffuse e differenti da nord a sud. Oggi sono circa ...

Ora l’elemosiniere rischia un’indagine per furto di Energia : rischia di finire indagato per furto di energia elettrica, il cardinale Konrad Krajewski. l’elemosiniere del Papa ha infatti commesso un reato quando ha rotto i sigilli che impedivano l’erogazione di elettricità agli appartamenti occupati abusivamente in via Santa Croce in Gerusalemme, e ha anche rischiato in prima persona di restare fulminato vici...

Allaccio abusivo - ora l’elemosiniere del Papa rischia di essere indagato per furto di Energia : l’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, potrebbe presto essere indagato per furto di energia. Areti, la società di Acea che gestisce la rete di distribuzione elettrica di Roma, ha infatti presentato un esposto contro ignoti per l’Allaccio abusivo nello stabile di Spin Time che ieri ha riportato la corrente a 420 persone che abitano ...

Prima osservazione nei raggi gamma di altissima Energia della Nebulosa del Granchio con il telescopio ASTRI-Horn sull’Etna : Esattamente 30 anni dopo la Prima osservazione storica della Nebulosa del Granchio alle energie TeV, che ha aperto l’era dell’astronomia nei raggi gamma di altissima energia con la tecnica Cherenkov, è stato raggiunto un altro importante traguardo in questo campo. Il telescopio Cherenkov ASTRI-Horn, basato sull’innovativa configurazione ottica aplanatica a doppio specchio Schwarzschild-Couder e dotato di una camera altrettanto ...

Energias de Portugal - cade offerta da 9 mld di China Three Gorges : Roma, 24 apr., askanews, - Un'offerta da 9 miliardi di euro da parte di China Three Gorges per Energias de Portugal, la principale azienda elettrica del paese lusitano, è caduta oggi dopo che gli ...

Corruzione : Zingaretti - 'si faccia chiarezza su capitoli oscuri rete Energia' : Castelvetrano (Trapani), 24 apr. (AdnKronos) - "Noi rispettiamo le indagini, siamo garantisti al 100 per cento, ma spingiamo perché si faccia chiarezza sui capitoli oscuri emersi recentemente, su chi ci sta dietro i grandi investimenti nella rete energetica". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola

Alghe - clorofilla e dieta così si perdono chili e si riacquista Energia : 'Basta anche solo un giorno per riassestare l'equilibrio con una dieta di circa 850 chilocalorie - spiega Pietro Antonio Migliaccio , presidente della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione, ...

Inchiesta Energia - l'assessore Pierobon : 'Arata si è presentato come vittima della burocrazia lumaca - ho chiesto a Cordaro di accertare che ... : Io ho agito a un primo livello di verifica politica e amministrativa, chiedendo all'assessorato al Territorio di controllare. Poi oltre un certo livello ci deve pensare la magistratura che ha ...

**Corruzione : inchiesta Siri - perquisizioni in assessorati Energia e Ambiente a Palermo** : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - Sono in corso perquisizioni negli uffici degli assessorati regionali siciliani all'Energia e all'Ambiente, a Palermo, nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione. Gli inquirenti, coordinati dal procura

Energia : "Sardegna rischia il buio" : ANSA, - CAGLIARI, 17 APR - Senza una soluzione alternativa alle centrali a carbone presenti in Sardegna, l'Isola rischia di rimanere al buio dal 2025. Ne sono sicuri i sindacati del settore che questa ...

Chimica di confinamento : come ridurre l’inquinamento e immagazzinare Energia : Pubblicato su Chemical Science, un nuovo lavoro dell’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iom) fornisce un sistema modello per la produzione di materiali innovativi utilizzabili in diversi ambiti, dalla Chimica verde ai processi industriali. È il campo della Chimica di confinamento, con la quale si studia la possibilità di accelerare alcune reazioni tra elementi imprigionati tra due strati, un substrato ...