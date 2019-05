Emicrania | dolci | formaggi e vino non scatenano attacchi I “colpevoli” sono 2

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) “I pazienti spesso cercano di evitare quei fattori che associano all’arrivo del dolore. C’è chi chiama in causa i, un particolare tipo di, o ilo. E lo elimina dalla dieta per un po’, trovando all’inizio qualche beneficio. Peccato però che dopo un po’ l’ritorni“: lo ha dichiarato Messoud Ashina, neurologo dell’University of Copenhagen (Danimarca), in occasione del 13° Congresso dell’European Headache Federation (Ehf) in corso ad Atene. L’esperto punta il dito su due comportamenti, “mancanza di sonno e turni di lavoro sballati. In questo caso non abbiamo dubbi che favoriscano gli“. “Non cievidenze, invece, se non aneddotiche, per quanto riguardao e. C’è però il fatto che, quando sta per arrivare un attacco di, in genere si ha ...