Edoardo Rixi | testimonianza-choc su Danilo Toninelli dopo le dimissioni

Spese pazze Liguria - ecco perché Edoardo Rixi e gli altri sono stati condannati in base alla legge Severino : Nonostante le contestazioni di falso per i rendiconti presentati nel 2010 siano state prescritte, le pene per il processo sulle Spese pazze dei consiglieri regionali della Liguria, non sono scese sotto i 2 anni 8 mesi. Il motivo è stato spiegato in una nota del Tribunale di Genova: ovvero con l’applicazione della legge Severino. Il momento della consumazione del reato, ovvero il peculato, ha coinciso nell’interpretazione dei giudici ...

Dimissioni Edoardo Rixi : condannato il viceministro - chi è e motivi condanna : Dimissioni Edoardo Rixi: condannato il viceministro, chi è e motivi condanna Dopo i risultati delle elezioni europee molti scommettono con insistenza su una prossima una crisi di governo. Mentre i due principali alleati, Salvini e Di Maio, promettono che il governo andrà avanti senza ripercussioni. E ad ogni tornante, viste le condizioni e lo scenario, c’è il rischio di scontri interni all’esecutivo. Come quelli che si sono ...

Edoardo Rixi si dimette - Giuseppe Conte lo ringrazia “per la sensibilità dimostrata” : Dopo le dimissioni del viceministro Edoardo Rixi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia l'esponente leghista “per la sensibilità istituzionale manifestata e per il proficuo contributo fin qui fornito all'attività di governo”: "Desidero inoltre esprimere a lui e alla sua famiglia la mia personale vicinanza, con l'auspicio che le sue ragioni possano prevalere nei successivi gradi di giudizio".

Spese pazze : Edoardo Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi - mi dimetto : Il Tribunale di Genova ha condannato a tre anni e cinque mesi il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, nell'ambito del processo Spese pazze

Il sottosegretario leghista Edoardo Rixi è stato condannato per peculato : Il viceministro Edoardo Rixi (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi si è dimesso. Il passo indietro, già chiesto nei giorni scorsi da diversi esponenti del Movimento 5 stelle, è arrivato dopo la sentenza che ha condannato il leghista a tre anni e cinque mesi per falso e peculato. In base a quanto accertato dai magistrati del tribunale di Genova, Rixi avrebbe rimborsato le spese ...

Spese pazze Liguria - non solo Edoardo Rixi : ecco tutti i condannati (e gli assolti) nel processo per peculato : Non c’è solo Edoardo Rixi, ormai ex viceministro, tra gli imputati del processo per peculato sulle cosiddette Spese pazze. I giudici della II sezione del Tribunale di Genova ha inflitto pene ad altri 18 imputati tra attuali e ex consiglieri regionali liguri. Per quasi tutti le condanne sono state superiori a quelle chieste dal pm. In tutto sono stati inflitti 51 anni di reclusione, otto misure di interdizione perpetua dai pubblici uffici e ...

Edoardo Rixi condannato si dimette subito "per tutelare il governo - ma sono innocente". M5s ammutolito : "Dimissioni, subito". Tutto il Movimento 5 Stelle si scaglia contro Edoardo Rixi, viceministro leghista alle Infrastrutture appena condannato a Genova a 3 anni e 5 mesi nel processo per le "spese pazze" in consiglio regionale ligure. Nella notte era stato Alessandro Di Battista a dire di "non aspett

Il viceministro della Lega Edoardo Rixi si è dimesso : La bomba sul governo è disinnescata. Il viceministro della Lega Edoardo Rixi (condannato a tre anni e cinque mesi) si

Il vice ministro Edoardo Rixi condannato in primo grado : i grillini chiedono le dimissioni : I grillini ancora all’attacco della Lega. Il vice ministro delle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi, è stato condannato in primo

Edoardo Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi per "spese pazze". Lega contro M5s - nuovo scossone al governo : Arriva la batosta per Edoardo Rixi, viceministro leghista alle Infrastrutture. La seconda sezione penale del Tribunale di Genova, presieduta dal giudice Giuseppe Dagnino, ha condannato il fedelissimo di Matteo Salvini a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito del processo sulle cosiddette "spese p

È stato condannato Edoardo Rixi : È il viceministro ai Trasporti in quota Lega coinvolto in un'inchiesta sui fondi regionali in Liguria: ha ottenuto tre anni e cinque mesi per peculato e falso

Edoardo Rixi - il viceministro leghista condannato per peculato dal Tribunale di Genova a 3 anni e 5 mesi : È stato condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato Edoardo Rizzi, viceministro leghista, imputato nel processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, finito nei guai per il suo vecchio ruolo di capogruppo della Lega, 3 anni e 4 mesi. Per l’accusa sarebbero ingiustificati i 97mila euro usati – tra il 2010 e il 2012 – dal ...

Spese pazze in Regione : il viceministro Edoardo Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi : Il viceministro leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione nell'ambito dell'inchiesta sulle Spese nel Consiglio Regionale della Liguria. La condanna riapre la discussione tra Lega e Movimento 5 Stelle, con il partito di Di Maio che spinge per le dimissioni.

Edoardo Rixi - il viceministro leghista condannato per peculato dal Tribunale di Genova : È stato condannato a 3 anni e 5 mesi per peculato Edoardo Rizzi, viceministro leghista, imputato nel processo per le “spese pazze” in Regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto per il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, finito nei guai per il suo vecchio ruolo di capogruppo della Lega, 3 anni e 4 mesi. Per l’accusa sarebbero ingiustificati i 97mila euro usati – tra il 2010 e il 2012 – dal ...