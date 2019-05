Ma possibile che nessuno voglia lavorare per Meghan Markle?

possibile che si torturino bimbi in casa senza che nessuno se ne accorga? : Non occorre essere laureati in Statistica per capire, dai casi di cronaca che ormai da mesi compaiono sui giornali, che i “nuovi” infanticidi – nuovi perché hanno caratteristiche tristemente inedite – sono ormai un’emergenza. Sono morti ben quattro bambini da gennaio. Giuseppe, sette anni di Cardito, Gabriel, due anni, Daniele, due anni. E infine Leonardo, sempre due anni, ucciso dalla madre e dal suo nuovo ...

Europee : Miccichè (FI) - '17% in Sicilia impossibile senza Romano e polo moderato' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "senza l’apporto di Saverio Romano non sarebbe stato possibile raggiungere il 17% in Sicilia. L’obiettivo, pienamente centrato, era rappresentare un modello di polo moderato e il successo elettorale di Forza Italia è da ascrivere al successo di questo modello". Lo dice

Scoperti nanobatteri in Etiopia : la vita possibile anche in ambienti estremi e inospitali come Marte : nanobatteri sono stati Scoperti in uno dei luoghi più inospitali della Terra: nella zona delle sorgenti termali del vulcano Dallol, in Etiopia. Sono il 20% più piccoli di quelli finora noti, amano ambienti caldi, acidi e saturi di sale. La scoperta si deve alla ricerca pubblicata su “Scientific Reports” e coordinata da Felipe Gomez del Centro di Astrobiologia di Madrid: importante il contributo italiano della geologa Barbara ...

Scoperti nanobatteri in Etiopia : la vita possibile anche in ambienti estremi e inospitali - come Marte : nanobatteri sono stati Scoperti in uno dei luoghi più inospitali della Terra: nella zona delle sorgenti termali del vulcano Dallol, in Etiopia. Sono il 20% più piccoli di quelli finora noti, amano ambienti caldi, acidi e saturi di sale. La scoperta si deve alla ricerca pubblicata su “Scientific Reports” e coordinata da Felipe Gomez del Centro di Astrobiologia di Madrid: importante il contributo italiano della geologa Barbara ...

Fca-Renault - a ore il possibile annuncio : attesa per il cda straordinario dei francesi | Anche Maserati e Alfa Romeo nell'intesa : Se la fusione andrà a buon fine si creerà il colosso numero uno nel settore auto con 15 milioni di veicoli venduti ogni anno

Fca-Renault - domani possibile annuncio : attesa per il cda straordinario dei francesi | Anche Maserati e Alfa Romeo nell'intesa : Se la fusione andrà a buon fine si creerà il colosso numero uno nel settore auto con 15 milioni di veicoli venduti ogni anno

Usa-Iran - la guerra possibile passa anche per Aviano. Trump dispiegherà gli F35 in Italia : Attenzione, allarme rosso. Ogni mossa, ogni decisione assunte in queste settimane, in queste ore, dai falchi di Washington vanno nella stessa direzione: fare dell’Iran 2019, l’”Iraq 2003”. Una guerra che non ha come motivazione vera il nucleare iraniano e neanche il contenimento della penetrazione della mezzaluna sciita in Medio Oriente, sulla direttrice Damasco-Baghdad-Beirut. Sedici anni dopo l’Iraq, ...

Javier Mascherano - è possibile un suo ritorno al Canalla? : Alle soglie dei 35 anni c’è la possibilità che Javier Mascherano torni in patria per chiudere la carriera con la maglia del “Canalla”; la società argentina ha fatto trapelare questa notizia da fonti interne al club.Calciomercato estero, Sudamerica, Storie, Javier Mascherano / Il sogno del Rosario Central sarebbe quello di portare il campione argentino a casa per dargli l’opportunità di chiudere la carriera in ...

Pep Guardiola alla Juventus? La clausola che rende il sogno possibile : L'arrivo di Pep Guardiola alla guida della Juve fa impazzire la Borsa. E soprattutto fa guadagnare bene gli azionisti e gli speculatori. Il titolo dapprima s' impenna del 5% fino a 1,51 euro finendo in vetta al paniere che raccoglie i titoli più importanti del listino. Poi perde quota sotto il peso

VIDEO – Chelsea - Sarri rompe il silenzio sui rumors di mercato : sul possibile passaggio alla Juventus : Maurizio Sarri tecnico del Chelsea chiarisce la sua situazione riguardo il suo possibile trasferimento alla Juventus Il tecnico del Chelsea, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in diretta dal centro sportivo dei Blues a Cobham in vista della finale di Europa League che il Chelsea giocherà mercoledì 29 maggio contro l’Arsenal. Il tecnico ha risposto anche sulle voci di calciomercato che lo circondano su un possibile ...

Anche in Italia è possibile un caso Lambert : Non c’è bisogno di una nuova legge, su eutanasia o suicidio assistito, perché in Italia accada un “caso Lambert”: basta la 219/2017, la norma sul biotestamento approvata in extremis nella scorsa legislatura. In quella legge, infatti, alimentazione e idratazione artificiale sono considerati trattamen

Brexit - Theresa May annuncia “nuovo accordo” sulla Brexit. possibile anche il voto per un nuovo referendum : Theresa May ha proposto un “nuovo accordo sulla Brexit” ai deputati di Londra, con cui tentare di uscire dall’impasse. La nuova soluzione, ha detto la leader conservatrice, è “l’ultima opportunità” di mettere fine allo stallo e questa potrebbe prevedere, nonostante la premier britannica rimanga fortemente contraria, la possibilità per la Camera dei Comuni di votare su un emendamento che porti a un nuovo referendum ...

GF 16 - le pesanti accuse di Francesca sul fidanzato : 'possibile che si sia drogato' : Ieri sera nel corso della nuova puntata in diretta del Grande Fratello 16 sono arrivati un bel po' di colpi di scena, in particolar modo per la bella Francesca De Andrè, la quale ha dovuto fare i conti con nuove foto bomba che riguardano il suo fidanzato Giorgio, il quale già la scorsa settimana era stato paparazzato in compagnia di un'altra donna. Questa volta, però, le foto che sono apparse sul sito del settimanale 'Oggi' parlano chiare e ...

Bologna - Bigon : “Mihajlovic sta bene qui. Finché è possibile ce lo teniamo stretto” : “Fino a salvezza acquisita non vogliamo nemmeno parlarne fra di noi, raggiungiamo l’obiettivo e poi avremo tutto il tempo per parlare. Il rapporto è ottimo, il mister sta benissimo a Bologna e non ci sarà nessun problema. Gli presenteremo la nostra idea per il futuro, lui qui ci resterebbe volentieri, dobbiamo parlarci e vedremo”. Riccardo Bigon, ds del Bologna, ribadisce ai microfoni di Sky Sport il desiderio di ...