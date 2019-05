L' app per la fertilità? Dietro c' è un gruppo antiabortista

Recupero oli usati - CircOILeconomy fa tappa a Cuneo : Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Nel 2018 nel distretto di Cuneo sono state raccolte circa 400 tonnellate di olio usato di provenienza industriale, da circa un centinaio di detentori, tutte destinate alla rigenerazione. Per quanto riguarda il dato complessivo riferito all’intero territorio piemontese si

Salvini : “Rousseau? Attesa bizzarra - Lega non ha tempo da perdere”. E sfida M5s : “Stop a codice appalti per due anni” : “Sono ottimista, spero in una marea di sì per Di Maio su Rousseau, così si può continuare ad andare avanti”. Così ha rivendicato, con tono sarcastico, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza in Senato, in merito al voto degli iscritti M5s per confermare o meno lo stesso Di Maio come ‘capo politico’ del M5s. “O si torna a lavorare, o la Lega non ha tempo da perdere. Sto con rispetto aspettando la decisione su ...

Giro d'Italia 2019 - tutte le tappe : percorso e altimetria : tutte le tappe del Giro d'Italia 2019: altimetria, planimetria, calendario e percorso di tutte le tappe della corsa...

UeD - trono classico : Andrea preferisce la Paragoni ma gli applausi sono per Klaudia : Oggi, 30 maggio è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata speciale di Uomini e Donne dedicata ai troni dei più giovani. Dopo Angela Nasti, infatti, anche Andrea Zelletta poche ore fa ha fatto la sua scelta che è ricaduta su Natalia Paragoni, l'ex corteggiatrice di Ivan Gonzalez. La villa La puntata è iniziata con l'ingresso in studio di Andrea Zelletta che ha salutato tutti e ha ringraziato i ragazzi della redazione del programma. Fatto ...

E' un colorante vegano! Il rapper Valee Taylor dipinge il cane tutto rosso : Valee Taylor è finito nell'occhio del ciclone per aver colorato il suo chihuahua. Fan e animalisti all'attacco. Ha avuto la brillante idea di dipingere di rosso il suo cane e per la trovata è finito nella bufera. Protagonista della controversa vicenda il rapper americano Valee Taylor, in arte Valee, messo nel mirino dai fan e soprattutto dagli animalisti per la scelta di colorare il suo chihuahua.-- Dopo aver postato su Twitter e Instagram, ...

6 app per superare le sfide di tutti i giorni : Dall’organizzare i tuoi impegni all’aiutarti a svolgere pratiche noiose o faticose: ecco 6 app indispensabili per affrontare...

Google Play - rimosse false app di Trezor per criptovalute : Secondo i ricercatori Eset, venivano usate per rubare le credenziali di accesso ai wallet di monete virtuali

Giro d’Italia – Brutte notizie per Valerio Conti - l’ex Maglia Rosa costretto al ritiro prima della 18ª tappa : Il corridore dell’UAE Team Emirates ha dovuto alzare bandiera bianca prima della diciottesima tappa per via di un igroma ischiatico Valerio Conti si ritira dal Giro d’Italia 2019, il corridore dell’UAE Team Emirates ha alzato bandiera bianca per via del c.d. ‘nodulo del ciclista. Fabio Ferrari/LaPresse Si tratta di un igroma ischiatico, cioè una cisti formatasi sul soprassella causata dalla fatica e dallo ...

Giro d’Italia 2019 - diciottesima tappa Valdaora-Santa Maria di Sala : percorso - favoriti e altimetria. Ultima chance per i velocisti rimasti - occhio alle fughe : Dopo un avvio di terza settimana caratterizzato dalle salite, il Giro d’Italia 2019 si appresta a vivere una giornata di relativa tranquillità prima del trittico conclusivo. La diciottesima tappa porterà il gruppo da Valdaora a Santa Maria di Sala (222 km) in quella che rappresenterà l’Ultima occasione per quei velocisti che sono riusciti a superare le frazioni più impegnative. Il tracciato sarà prevalentemente pianeggiante, con un unico GPM che ...

Giro d'Italia - 18ª tappa Valdaora-Santa Maria di Sala : percorso in discesa - per velocisti : Nel mezzo delle frazioni alpine che caratterizzano la terza e conclusiva settimana del Giro d’Italia, giovedì 30 maggio la diciottesima tappa rappresenterà l’ultima grande occasione per i velocisti: 222 chilometri da Valdaora a Santa Maria di Sala con tanta pianura e soprattutto discesa prima di tornare a salire nei due giorni successivi che anticipano la prova contro il tempo di domenica a Verona con la quale calerà il sipario sulla Corsa Rosa ...

Mps - la Cassazione conferma assoluzione per gli ex vertici : appello bis per concedere proscioglimento più ampio : È stata confermata dalla Cassazione l’assoluzione degli ex vertici di Mps nel processo per ostacolo alla vigilanza sul contratto tra Rocca Salimbeni e banca Nomura. Accogliendo il ricorso delle difese di Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri, gli ermellini hanno disposto un appello bis a Firenze per valutare se concedere un proscioglimento più ampio “perché il fatto non sussiste”. Il pg aveva invece chiesto ...