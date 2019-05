Gerry Scotti rivela | “Mi hanno salvato i pannolini” Poi la frase su Silvio Berlusconi

Mediaset - la rivelazione di Gerry Scotti su Silvio Berlusconi : "Quando scese in campo..." : Gerry Scotti si racconta a tutto tondo in una intervista a Repubblica. L'amato showman, al timone di Striscia la notizia, parla dei quiz, di Antonio Ricci, della carriera e della politica. Alla domanda su Silvio Berlusconi, risponde: "E che gli vuoi dire? Ha fatto tutto, ha cambiato la politica, a q

Gerry Scotti : "Se passerò da una ospitata all'altra - abbattetemi" - : Andrea Conti Il conduttore di "Caduta Libera!" si sente un eroe ed è felice se a guardarlo c'è tutta la famiglia riunita. Il suo sogno segreto è condurre un programma di divulgazione scientifica Senza dubbio Gerry Scotti è uno dei volti più amati della televisione italiana e con “Caduta Libera!” su Canale 5 tiene incollata davanti alla tv la famiglia. Lui si sente un eroe, come rivela in una lunga intervista a La Repubblica. E spiega ...

Nicolò Scalfi aiutato a Caduta Libera? Gerry Scotti parla a Tv Talk : Gerry Scotti a Tv Talk parla della polemica scoppiata su Nicolò Scalfi di Caduta Libera In questi mesi ha fatto molto discutere il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi. Difatti molti sui social hanno iniziato a ipotizzare che la produzione del game show condotto da Gerry Scotti, in qualche modo, abbia aiutato in queste settimane il giovane ragazzo, facendogli domande molto semplici. E proprio a tal proposito un analista di Tv Talk oggi ha ...

Gerry Scotti replica alle polemiche su Nicolò Scalfi di Caduta Libera : Gerry Scotti a Tv Talk: la risposta alle polemiche sul campione di Caduta Libera (Nicolò Scalfi) e le parole sull’Eredità, Alessandro Borghese e Antonella Clerici Gerry Scotti, monumento della tv commerciale, è sbarcato a Tv Talk, storico programma del pomeriggio di Rai 3. Il celebre conduttore si è raccontato a ruota Libera e ha risposto […] L'articolo Gerry Scotti replica alle polemiche su Nicolò Scalfi di Caduta Libera proviene da ...

Quanto guadagnano i conduttori Mediaset? Dai dieci milioni di Gerry Scotti a due e mezzo di Alessia Marcuzzi : ecco i compensi : Con costanza si discute dei compensi dei volti del servizio pubblico. Il contratto di Fabio Fazio è diventato un caso politico, nei giorni scorsi sono nate polemiche sui presunti 17 mila euro per due minuti a Fiorello. Repubblica ha riportato la volontà di Carlo Conti di non ridursi lo stipendio e passare a Mediaset, ipotesi smentita dal conduttore toscano. Insomma delle cifre che circolano a Viale Mazzini si sa praticamente tutto, anche perché ...

Caduta Libera - la trappola di Gerry Scotti per il campione Nicolò : torna l'ex fidanzata Valentina : Nell'ultima puntata di Caduta Libera su Canale 5 è andata in scena una trappola ben ideata da Gerry Scotti che ha fatto incontrare ancora una volta il campione Nicolò Scalfi con la sua ex fidanzata, Valeria Filippetti. L'amore tra i due era sbocciato proprio in quello studio, facendo sognare il pubb

Caduta Libera - il campione Nicolò criticato (insieme a Gerry Scotti) : Attualità Gerry Scotti parla per la prima volta del grave incidente del figlio: “È stata la paura più grande della mia vita” di F. Q. Vincitore sì, ma odiato dai social. O almeno, stando a quanto riporta Vanity Fair, non proprio amatissimo. E’ quanto sta accadendo a Nicolò Scalfi, il 20enne di Brescia che è il campione più ...

Amici 2019 - la gaffe di Gerry Scotti : imbarazzo in studio : Nel corso della settima puntata di Amici ai telespettatori più attenti non è sfuggita la gaffe che ha visto come protagonista Gerry Scotti, ospite del programma di Canale 5 per vestire il ruolo giudice con Mara Venier ed Emma Marrone. Quando la serata volge al termine si esibisce il tenore Alberto Urso, la De Filippi chiede un commento alla cantante ma il conduttore interviene: “Mi fa piacere ricordarlo da bambino. Spero che lui si ricordi di ...

Amici - tragica gaffe di Gerry Scotti con Alberto Urso : "Ricordi quando...". Cala il gelo da Maria De Filippi : Occhio, Gerry Scotti. Il volto noto di Mediaset infatti incappa in una gaffe durante la puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 sabato 11 maggio. gaffe che riguarda Alberto Urso, il quale ha dovuto lottare in modo estremo per agguantare un posto per la semifinale del format. E

Amici 18 - gaffe di Gerry Scotti con Alberto : 'Ti ricordo a Io Canto' - ma era dalla Clerici : Ieri sera tra gli ospiti della settima puntata del serale di Amici 18 c'era anche Gerry Scotti. Il popolare conduttore, che vediamo in onda tutte le sere a Caduta Libera e Striscia la notizia, si è cimentato nelle vesti di giurato per una notte al fianco di Mara Venier ed Emma Marrone, lasciandosi andare anche ad una gaffe che non è passata affatto inosservata ed è stata subito ripresa dall'attentissimo pubblico social che tutte le settimane ...

Amici e la gaffe di Gerry Scotti : "Ti ricordi quando hai iniziato con Io Canto?" ma il giovane tenore smentisce il giudice - : Carlo Lanna Una piccola gaffe di Gerry Scotti a Amici 18 costringe il tenore Alberto Urso a rispondere al giudico su una domanda del suo passato televisivo Entra nel vivo la competizione di Amici 18 e, nella serata di ieri, sabato 11 maggio, gli aspiranti artisti si sono messi alla prova con altre difficile sfide. La semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi però è stata segnata da una piccola gaffe che ha coinvolto ...

Amici - gaffe di Gerry Scotti con Alberto : "Ti ricordi di me?" - la risposta lo gela : Il conduttore era convinto di aver già conosciuto il tenore anni fa a 'Io canto', lui invece partecipò al programma di...

Gerry Scotti - gaffe ad Amici : «Alberto lo ricordo da bambino nel mio programma». L’allievo : «Io ho fatto Ti lascio una Canzone» : Gerry Scotti - Amici 2019 Clamorosa gaffe di Gerry Scotti ad Amici. Il conduttore, chiamato da Maria De Filippi come giudice – insieme ad Emma Marrone e Mara Venier – nella settima puntata del talent di Canale 5, ha ricordato di quando Alberto Urso partecipava da bambino nella sua trasmissione Io Canto. Peccato, però, che in realtà il tenore provenga da Ti lascio una Canzone di Antonella Clerici. Durante lo scontro finale, che ha ...

Amici 18 - piccola gaffe di Gerry Scotti con Alberto : "Ti ricordi di me - hai partecipato a Io Canto". Ma il cantante partecipò a Ti lascio una canzone! : Dopo la gaffe "volontaria" di Mara Venier con il microfono, e i conseguenti doppi sensi, anche Gerry Scotti, componente della giuria del settimo serale di Amici 18 insieme a Emma Marrone, ha commesso una piccola figuraccia con uno degli allievi rimasti ancora in gara: stiamo parlando di Alberto Urso, il tenore di quest'edizione di Amici. Dopo una delle sue esibizioni nell'ultima, decisiva, manche, infatti, Gerry Scotti si è rivolto ad ...