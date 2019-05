Allarme morbillo a Milano Contagi record tra gli adulti | casi in aumento

È Allarme morbillo tra gli adulti. A Milano in 5 mesi più casi che nell’intero 2018 : Il morbillo è tornato, anche tra gli adulti. A Milano, come in tutta Italia e nel mondo sono in aumento i casi di contagio tra la popolazione adulta. A riportare i preoccupanti dati è il Corriere della Sera:In meno di cinque mesi si contano già 139 contagiati nell’Ats di Milano, contro i 115 di tutto il 2018, anno considerato “tranquillo” dagli esperti. Che si aspettavano un ritorno del virus, ma non ...

Morbillo - Allarme Usa : raggiunto il record dei casi degli ultimi 25 anni : Le autorità sanitarie americane annunciano che i casi di Morbillo hanno superato il record di casi da 25 anni a questa parte, con almeno 704 persone colpite dalla malattia, più di 500 delle quali non vaccinate. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno anche reso noto che 66 persone sono state ricoverate in ospedale nel solo 2019, incluse 24 con polmonite, e in un terzo dei casi si è trattato di bambini al di sotto dei 5 anni di ...

Allarme all'Oms per l'epidemia mondiale di morbillo in corso : Un rapporto dell'Oms, Organizzazione mondiale della sanità appena pubblicato, lancia l'Allarme per questa nuova, estesa epidemia in corso in tutte le regioni del mondo e che, come altre, minaccia più ...

Morbillo - Allarme Unicef : 110mila casi nei primi mesi 2019 - + 300% rispetto al 2018 : Nel mondo le vaccinazioni prevengono ogni anno fino a 3 milioni di decessi, 7.000 al giorno, e ci proteggono da malattie gravi come il Morbillo, la polio, la difterite, il tetano, ricorda l'Istituto ...

Morbillo - Allarme Oms : i casi sono triplicati nel mondo nel 2019 : Che cos'è il Morbillo?Come si trasmette?Quali sono i sintomiQuali sono le complicazioniQuale è la terapiaQuali sono i test da fare per la diagnosi?Serve il ricovero?Il vaccinoCentododicimila casi. Un anno fa erano 28mila. A calcolare la percentuale di crescita si arriva al 300%. I casi di Morbillo sono triplicati nel mondo nel primo trimestre 2019 rispetto all’anno precedente. È l’Organizzazione mondiale per la sanità a raccontare con i ...

Allarme morbillo in Madagascar : 1200 morti in sei mesi - 115.000 contagiati : E’ allerta morbillo in Madagascar, dove si registrano oltre 1.200 morti in seguito all’epidemia che dallo scorso ottobre ha colpito il Paese. I contagi registrati sono oltre 115.000. Si tratta del più grande focolaio nella storia del Paese, dove solo il 58% delle persone è stato vaccinato contro il virus della malattia esantematica, mentre secondo gli esperti e’ necessaria una copertura tra il 90% e il 95% per evitare ...

Genitori No Vax organizzano 'Feste del morbillo' per far ammalare i figli : Allarme a New York : Mentre New York è alle prese con uno dei maggiori focolai di morbillo degli ultimi decenni , saltano fuori risvolti inquietanti su come l'epidemia partita da Brooklyn possa essere stata aiutata a ...

Allarme morbillo New York - Sindaco dichiara stato di emergenza/ Vaccino obbligatorio : Scatta l'Allarme morbillo a New York con il Sindaco De Blasio che ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria. In 4 aree di Brooklyn Vaccino obbligatorio