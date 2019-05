Ultime Notizie Roma del 29-05-2019 ore 07 | 10

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 20 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nessun Giuliano Ferrigno 30 miliardi di euro Questa è la proposta documentata al centesimo per centesimi che siamo pronti a portare in consiglio dei ministri in Parlamento studiato dagli economisti della lega per la flat Tax redditi di impresa e famiglia almeno fino a €50000 pronuncia Matteo Salvini in diretta Facebook è la prima mossa del Carroccio ...

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 19 : 10 : Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno i leader della Lega Matteo Salvini torna all’attacco della commissione europea mentre attende la lettera sul debito mandino letterine si pensi al lavoro e l’economia reale piuttosto che lo spread della finanza forte del elettorale leader della lega per te con te il MoVimento 5 Stelle sulle nuove priorità del ...

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione Martedì 28 maggio in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura Salvini torna all’attacco della commissione Unione Europea mentre attende la lettera sull’ addebito non mandino letterina e si pensa al lavoro e l’economia reale piuttosto che lo spread della finanza dice del boom elettorale leader della Lega 7 fori con te il MoVimento 5 Stelle sulle nuove priorità del ...

Calciomercato Inter - Ultime Notizie trattative : cessioni e acquisti : Calciomercato Inter, ultime notizie trattative: cessioni e acquisti Con il campionato appena terminato che ha sancito il quarto posto, e dunque l’accesso alla Champions League, è ora di parlare di Calciomercato. Calciomercato Inter: la vicenda allenatore Calciomercato Inter: nonostante sia riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, è questione di giorni prima che venga ufficializzato l’esonero ...

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno politica in primo piano Matteo Salvini torna all’attacco della commissione Unione Europea mentre attende la lettera sul reddito non mandino letterine si pensa al lavoro e l’economia reale piuttosto che lo spread è alle porte del buio elettorale leader della lega per te Conte è il MoVimento 5 Stelle sulle nuove ...

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura Spread e mercati il giorno dopo i risultati delle europee in vista del vertice di questa sera della vigilia della lettera della commissione europea sul debito italiano differenziale sale di prima mattina poi fiore290 punti in un’Europa tutte negativa la maglia nera va a Milano attesa per il giudizio su debito che potrebbe portare ad una ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Bimbo muore all'asilo nido - 28 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Tragedia in un asilo nido di Roma, dove un bambino è morto nel sonno. Ecco cos'è accaduto, 28 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è un anarco-insurrezionalista spagnolo quando Antonio Fernandez 42 anni l’uomo fermato dalla polizia per l’attentato alla sede della lega di Treviso il 12 agosto 2008 latitante perché gravato da altri ordini di carcerazione della magistratura italiana dovrà rispondere di strada e ho pensato con finalità di terrorismo il suo DNA è stato ...

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta perché è lo spread che ora quota 290 il differenziale di rendimento tra Btp decennali e Bund è arrivato a 89 punti base ai tuoi due 82 punti base in un mercato che guarda la possibilità di uno scontro tra l’Italia e l’Unione Europea sui conti pubblici lo spread a poi rallentato a 287 le piccolezze tutto il resto viene dopo ha detto RTL 102.5 leader ...

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 13 : 10 : Roma Daily News radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli sente di centro-sinistra Dario Nardella è stato riconfermato nelle elezioni comunali di Firenze con il 57,05% dei voti secondo i dati ufficiali del Viminale al termine del candidato di Forza Italia e della coalizione di centro-destra Andrea romizi è stato confermato il sindaco di Perugia con il 59,8% dei voti sempre secondo i dati ufficiali dal Viminale al termine ...

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli il giorno dopo il voto niente crisi ma niente più come prima Salvini Trionfale europee 34,33% alla Lega 2,2 milioni di preferenze personali Eva interesting sull’agenda del Berna cominciare database autonomia temi indigesti a 5 Stelle che subisce una vera disfatta 17,07% una bella lezione dice Di Maio che non si dimette chiede Conte Umberto di donazioni il sindaco uscente ...

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli il giorno dopo il voto niente crisi ma niente più come prima Salvini Trionfale europee 34,33% alla Lega 2,2 milioni di preferenze personali e va interesting sull’agenda del Berna cominciare database autonomia temi indigesti a 5 Stelle che subisce una vera disfatta 17,07% una bella lezione dice Di Maio che non si dimette chiede conto è un giudizio sindaco uscente di ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Bomba sede Lega : preso anarchico - 28 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. E' stato fermato in queste ore un uomo, accusato di aver piazzato la Bomba nella sede Lega di Treviso, 28 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio dopo il boom della Lega il trono del MoVimento 5 Stelle europee rapporti di forza invertiti nella maggioranza di governo ma nessuno ultimatum a Di Maio si cura il leader della Lega che promette realtà l’alleato poi sapere che nevica si farà trovare pronta per governare Roma giudizio sul sindaco Lugano gli elettori quando votano spiega il ...