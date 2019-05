Pulsanti per l’attraversamento pedonale verso la pensione | meglio le telecamere

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Gli attraversamenti pedonali a pulsante potrebbero presto finire nel dimenticatoio. Parliamo dei semafori con il pulsante per attivare la richiesta del “verde” per i pedoni. Non c’è nulla da obiettare sulla facilità d’uso di questo vecchio metodo, ma i ricercatori dell’Istitute of Computer Graphics and Vision di Graz, in Austria, hanno deciso che è ora di traghettare gli attraversamenti pedonali nel 21° secolo. Il motivo è la necessità, sempre crescente, di ottimizzare il flusso del traffico, migliorare la sicurezza dei pedoni e semplificare la vita a tutti. L’idea è di installare una telecamera al posto del pulsante di chiamata. La telecamera rileva la presenza di pedoni in attesa, e in funzione di quanti sono, regola il tempo di interruzione del traffico. Se il gruppo in attesa è numeroso, o se le persone camminano lentamente, il verde ...

