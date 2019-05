Io | sposa-schiava in Egitto Il mio inferno di velo e botte

ilgiornale

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Alberto Giannoni Un incubo di 5 mesi, poi la fuga. Ora studia a Milano «Lui un violento ma la donna è considerata inferiore» «Non potevo uscire da sola. Senza ilnon potevo neanche stare sul balcone. Dovevo tenere gli occhi bassi e se qualcuno mi guardava era la fine»., umiliazioni, violenze. Ha vissuto come un fantasma Amina - la chiamiamo così. Cinque mesi d': tanto è durato il suo matrimonio con quell'uomo, in, suo Paese d'origine. Amina è nata in una cittadina lombarda. Una bella ragazza con gli occhi neri e pochi grilli per la testa, religiosa ma libera. Ora studia in un'università milanese ma ha sempre lavorato anche per dare una mano in famiglia. Una famiglia normale, osservante ma senza ossessioni: si fidavano di lei. «Mi sono diplomata - racconta - volevo un lavoro ma desideravo una famiglia». I genitori la spingevano in questa direzione: ...

