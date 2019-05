Eco-birra | nasce l’idroluppolo | una coltura 4 volte più efficace e tutta italiana

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Unacon un minore impatto ambientale e più redditizia per i coltivatori che forniscono l’ingrediente primario: il luppolo. Ma soprattutto parlerà italiano, mentre ora il 97% del luppolo utilizzato dai birrifici nazionali è importato. Con acquisti concentrati su tre varietà Usa e una tedesca per un valore complessivo stimato a 300 milioni di euro l’anno. Nel basso Lazio, a Terracina una start up di giovani – nel team un laureato in ingegneria e un ricercatore in agraria – ha avviato unasperimentale idroponica (fuori suolo) di luppolo. “Unache non richiede terra perché – come spiega il ceo di Idroluppolo, Alessio Saccoccio – la pianta cresce quattrodi più nel suo substrato e ci permette di produrre quattrodi più, dimezzando il consumo di acqua. I raccolti inoltre sono due l’anno, assicurando maggiore ...

fusi79 : non solo #startup le #birre del @Birrificio_hibu a sostegno della #Monza #Montevecchia Eco Trail. I prodotti del… -