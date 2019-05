Come collegare lo smartphone Galaxy al PC con Samsung Flow

Come collegare iPhone e iPad a una stampante wireless HP : Non riesci a collegare la stampante HP e stampare direttamente da iPhone e iPad ecco la video guida che ti semplificherà la vita e ti aiuterà a stampare foto da iPhone dal fotografo.

Come collegare YouTube alla TV : YouTube è sicuramente una delle piattaforme di video streaming più popolari presenti in questo momento sul mercato e da qualche anno può essere facilmente fruita anche su un televisore, sia smart che tradizionale. In questa leggi di più...

Come collegare smartphone Android a proiettore : Con i nuovi smartphone è divenuto possibile trasmettere un contenuto multimediale attraverso un proiettore. Esistono diversi modi per collegare il proprio smartphone Android ad un proiettore e in questa guida ve li mostreremo. Indice collegare leggi di più...

Come collegare tastiere e controller Bluetooth ad Apple TV : Apple TV (a partire dalla quarta generazione) è in grado di connettersi a diversi accessori Bluetooth, che essi siano auricolari, controller o tastiere. Per chi non lo sapesse infatti, il suddetto dispositivo dispone di capacità leggi di più...

Screen mirroring : Come collegare l’iPhone alla tv : Lo Screen mirroring permette di trasporre lo schermo del proprio smartphone sul televisore di casa per poter godere di una visione migliore di foto e video. Infatti, per rivedere i momenti migliori trascorsi durante le vacanze non esiste un metodo più comodo che sdraiarsi sul divano e proiettare i file sullo schermo del televisore.

Come collegare casse o impianti audio a TV o Smart TV : Per avere una qualità audio migliore su TV e Smart TV spesso si utilizzano casse esterne o impianti audio 5.1 o 7.1. Esistono diversi modi per effettuare tale collegamento, proprio per questo vogliamo mostrarvi Come leggi di più...