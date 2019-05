Ultime Notizie Roma del 28-05-2019 ore 16 | 10

romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura Spread e mercati il giorno dopo i risultati delle europee in vista del vertice di questa sera della vigilia della lettera della commissione europea sul debito italiano differenziale sale di prima mattina poi fiore290 punti in un’Europa tutte negativa la maglia nera va a Milano attesa per il giudizio su debito che potrebbe portare ad una sanzione da 3,5 miliardi per debito eccessivo nel 2018 l’Unione Europea moscoviti di Chiara avrò con l’Italia uno scambio di vedute sulle misure aggiuntive ma non ha prediligo le sanzioni opposizione all’attacco del governo e per il numero uno degli industriali Vincenzo Confindustria incalza la classe politica il paese non è in declino Ma basta con i litigi soprattutto nella maggioranza di governo possa chiedere a lega Movimento ...

