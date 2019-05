Nei grandi comuni ritorna il bipolarismo 

L’analisi : i sovranisti restano opposizione (ma crescono Nei Paesi Ue più grandi) : Il pericolo è quello del sollievo: il mancato sfondamento dei partiti anti-élite non indica che il sistema che ha retto per 60 anni sia saldo. Anzi: è stato scosso in maniera seria, e ora dovrà cambiare

Dai PireNei alle Coste : viaggio in Catalogna - 5 grandi itinerari : In occasione dei festeggiamenti dell’Anno del Turismo Culturale, l’Ente del Turismo della Catalunya presenta all’Italia 5 grandi itinerari che permettono di scoprire tutto il territorio a seconda delle preferenze del singolo viaggiatore. Pirenei, Mediterraneo, Barcellona, segreti nascosti, natura e cultura: così l’Ente catalano confida di conquistare ancor di più i viaggiatori italiani, già estremamente affascinati dalla Catalogna. Il 2018 ...

Nintendo annuncia due grandi torNei che vedranno protagonisti Pokémon e Super Smash Bros. Ultimate : Nintendo ha annunciato due importanti tornei che avranno luogo questo fine settimana, nel weekend tra il 26 e il 28 aprile.Come riporta il comunicato ufficiale Nintendo, i tornei in questione tratteranno sia il franchise dei Pokémon che quello di Super Smash con Super Smash Bros. Ultimate.Riportiamo si seguito il comunicato ufficiale per ogni dettaglio in merito alle due gare:Leggi altro...

Ferrara - ragazzino al compagno ebreo : “Quando saremo grandi faremo riaprire Auschwitz e vi ficcheremo Nei forni…” : “Quando saremo grandi faremo riaprire Auschwitz e vi ficcheremo tutti nei forni…”. Sarebbe questa la frase che alcuni ragazzini di una scuola media di Ferrara avrebbero rivolto a un compagno, coetaneo, prendendolo per il collo negli spogliatoi della palestra. A riportare l’episodio è il Resto del Carlino con la testimonianza della rappresentante di classe, e madre di una alunna della scuola, anche lei di origine ebraica e ...

Colombia-Italia : Casellati - grandi potenzialità Nei rapporti tra i due paesi : Nel corso della visita", conclude la nota, "il presidente Casellati ha incontrato rappresentanti della comunità italiana nel mondo della scuola e dell'impresa"., Com,