L' Italia non sfidi l' Europa per un piatto di lenticchie

MotoGP - GP Italia 2019 : Jorge Lorenzo - il tempo stringe. Honda insoddisfatta - addio a fine stagione da non escludere : Le smentite dalla Honda sono arrivate ma non bisogna essere un genio per affermare che il rapporto tra la squadra giapponese e lo spagnolo Jorge Lorenzo potrebbe inclinarsi. Formalmente il maiorchino è legato al marchio del Sol Levante in MotoGP fino al 2020: un biennale da circa 4 milioni a stagione. Queste sono le cifre ma, facendo la tara dei riscontri ottenuti nei primi cinque round, c’è da essere fortemente insoddisfatti. Sì perché ...

Aids : in Italia 84% di nuove infezioni Hiv da rapporti sessuali non protetti : In Italia la maggioranza delle nuove diagnosi di infezione da Hiv “è attribuibile a rapporti sessuali non protetti, che costituiscono l’84,3% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 45,8%; uomini con uomini 38,5%), mentre i consumatori di sostanze rappresentano il 3% dei casi. Milano è sicuramente una delle città più colpite, con 430 nuove diagnosi nel 2018“. Sono alcuni dei dati che saranno al centro del prossimo congresso Icar, la ...

Radio Italia Live - la pioggia non scoraggia i 20mila di Piazza Duomo. Piccolo incidente per Gabbani - la Berté si “dimentica” la terza canzone : Attualità Jovanotti, Legambiente contro il suo Beach Party al Lido degli Estensi: “È una minaccia per il fratino” di F. Q. Nonostante la pioggia incessante su Piazza Duomo a Milano, sono tutti e 20mila rimasti lì, immobili, infreddoliti. Nessuno si sarebbe perso l’esibizione dell’amata Alessandra o di Marco, Ultimo o ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Marc Marquez alieno. Ducati : per vincere servirebbe un vantaggio tecnico sulla Honda. Che ora non c’è : Fino alla scorsa stagione ciò che rendeva maggiormente affrontabile Marc Marquez era il fatto che la sua Honda non potesse competere a livello di velocità di punta nei confronti della Ducati. La moto di Borgo Panigale con il suo motore desmodromico era imbattibile in fatto di potenza e, nei lunghi rettilinei, faceva il vuoto. Per tutto il resto Italiani e nipponici si sfidavano in tutti i punti, con qualche prevalenza da una parte (come la ...

“Salvini o cambia o spara a salve. Avere vinto in Italia - e ha vinto davvero - non significa che può alzare la voce in Europa". Prodi invita al senso di realtà : In una lunga intervista al Corriere della sera Romano Prodi esprime preoccupazione per il quadro europeo uscito dal voto del 26 maggio. I sovranisti non prendono tutto. “Possiamo affermare che in queste elezioni il sovranismo è stato arginato. Ed è accaduto nonostante i grandi errori commessi dalle istituzioni europee. Non c’è dubbio, quando si arriva al sì o al no sull’Europa la gente ...

Medagliere Tokyo 2020 - la classifica in base ai podi dei Mondiali. Italia nona con 33 medaglie : Manca un anno, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono già nella mente di tutti gli sportivi e di tutti gli appassionati. Come sarebbe il medagliere olimpico tenendo conto dei risultati dei Mondiali dei vari sport? Ne abbiamo stilato una prima proiezione, tenendo conto di tutte le rassegne iridate che si sono tenute dall’inizio del 2017 a oggi (attenzione: alcuni sport hanno disputato l’ultima rassegna iridata nel vecchio ciclo olimpico, ...

Taylor Mega nella Casa più spiata d'Italia : la De André potrebbe non apprezzare : Oggi, lunedì 27 maggio, Barbara D'Urso ha annunciato a Pomeriggio 5 che accadrà di tutto all'interno della Casa del Grande Fratello 16. La presentatrice partenopea infatti ha anticipato che si discuterà della storia d'amore che sta per sbocciare tra Francesca De André e Gennaro Lillio. Inoltre, ci sarà un ingresso che romperà gli equilibri tra la quasi coppia: quello di Taylor Mega. Stando a quanto riporta Bitchyf, la sensuale influencer sarebbe ...

Estate 2019 : per oltre due terzi degli Italiani vacanza è sinonimo di mare. Sicilia ed Emilia-Romagna le preferite secondo momondo : Per le prossime vacanze estive gli italiani sognano il mare. A confermarlo, i dati della piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel momondo.it, secondo cui nel 2019 il 68% degli abitanti del Bel Paese opterà per una vacanza in una località marittima. Con l’avvicinarsi della stagione estiva e per ispirare quanti sono ancora indecisi, momondo ha analizzato i propri dati e interrogato gli italiani su ciò che cercano quando si parla di ...

Giro d’Italia - Roglic : ‘Non avevo la mia bici ed è tutto un po’ diverso’ : Persa una battaglia, non la guerra. Così Primoz Roglic ha archiviato la difficile giornata di Como, la quindicesima tappa del Giro d’Italia in cui ha lasciato 40’’ ai grandi rivali per la vittoria finale Richard Carapaz e Vincenzo Nibali. Il corridore sloveno è stato costretto ad un cambio di bici poco prima della salita di Civiglio a causa di un problema meccanico. Con l’ammiraglia colpevolmente lontana, Roglic è dovuto ripartire con la bici di ...

Per Gramellini l’Italia è ‘la penisola del tesoro’. Ma scavare non serve se poi si abbandona : L’idea che l’Italia sia il Paese dei tesori nascosti è coltivata da molti. Certo, cambia l’accezione. Nel passato sono stati chiamati “Giacimenti culturali”. Qualcuno ha sostenuto in maniera più esplicita si tratti proprio di un “petrolio”. Altri, più semplicemente, li chiamano “tesoro”. In ogni caso, qualunque sia la definizione scelta, non muta lo scopo finale della ricerca che precede il loro “ri-trovamento”. Devono essere ...

UE : entro venerdì arriva la lettera sui conti Italiani. Salvini : “Non mi impicco ai parametri” : Durante la sua conferenza stampa di oggi il vicepremier Matteo Salvini ha confermato che entro questa settimana arriverà una lettera della Commissione Ue sui conti dell’Italia e ha anticipato:“So che da Parte della Commissione Ue è in arrivo una lettera sull'economia italiana. Gli italiani hanno dato mandato a me e al governo di ridiscutere, pacatamente, i parametri che hanno portato a un livello di precarietà senza precedenti”Si tratta di un ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Domani inizia una corsa diversa - più dura. Mortirolo salita infinita - non amo la crono finale” : Vincenzo Nibali si sta godendo il giorno di riposo al Giro d’Italia 2019, lo Squalo oggi ha affrontato una sessione di rulli visto che il maltempo ha impedito alla squadra di uscire dall’albergo di Orio al Serio in cui alloggia e si sta preparando mentalmente in vista del tappone di domani che prevede la scalata del Mortirolo. Il siciliano, terzo in classifica generale a 1’47” dalla maglia rosa Richard Carapaz e a ...