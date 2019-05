Giorgio Tambellini | ex Francesca de Andrè Luca Onestini | ' Complotto contro di lui'

Gf - confronto De André-Tambellini - la D'Urso caccia Giorgio : 'Sono scioccata' : Ieri sera è andata in onda la terzultima puntata del Grande Fratello 16 e, come sempre, ne sono accadute di tutti i colori. Piuttosto movimentato l'atteso confronto tra Francesca De André e il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini. Quest'ultimo ha chiarito la sua posizione riguardo al suo presunto tradimento con un'altra donna. "Parla con me. Mi hai tradito oppure no?" ha chiesto la De André al suo ex fidanzato. "Ti prometto che ti racconterò ...

GF16 - Francesca De Andrè allontana Gennaro - la sua mente pensa al suo ex Giorgio Tambellini : Grande Fratello, Francesca De Andrè pensa al suo ex e allontana Gennaro Francesca De Andrè non si dà pace al Grande Fratello. La concorrente del reality condotto da Barbara d’Urso è stata lasciata lunedì sera dal fidanzato Giorgio Tambellini, dopo aver appreso di un suo tradimento. In queste ore Francesca De Andrè continua a interrogarsi su quanto sta … Continue reading GF16, Francesca De Andrè allontana Gennaro, la sua mente pensa al suo ...

Grande Fratello - Giorgio Tambellini shock : si rifiuta di restituire le chiavi di casa di Francesca De Andrè : Nuovo retroscena sull'ex fidanzato della gieffina, Fabrizia De Andrè difende la sorella dalle critiche.

Giorgio Tambellini - fidanzato lascia Francesca De André / Gennaro Lillio : 'Fa schifo' : Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè: la lascia, tradimento smascherato in diretta. Lei piange disperata, Fabrizia De Andrè la consola.

GF16 - Giorgio Tambellini si droga? La supposizione di Francesca De Andre (Guarda il video) : Supposizioni quelle di Francesca De Andrè che potrebbero aprire scenari legali, la supposizione di Francesca De Andrè è che Giorgio Tambellini abbia fatto uso di droga GF, il fuorionda della De Andrè sul fidanzato: “Può essere andato a drogarsi in macchina” „un momento difficile per Francesca De Andrè, lasciata dal fidanzato Giorgio Tambellini, che la scorsa settimana era … Continue reading GF16, Giorgio Tambellini si droga? La ...

GF - Francesca e Valentina senza freni su Giorgio Tambellini : 'Stava fatto' : Durante la settima puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 21 maggio, Francesca De Andrè ha scoperto di essere stata tradita e lasciata dal suo fidanzato Giorgio Tambellini. Al termine della messa in onda, la nipote di Faber avrebbe lanciato delle pesanti accuse nei confronti dell'imprenditore toscano. La scorsa settimana Giorgio era entrato nella Casa di Cinecittà per rassicurare la gieffina di non essere stata tradita. Nelle scorse ore ...

Può essere che Giorgio Tambellini... Francesca De André choc al Grande Fratello : Dopo la diretta del Gf16, Francesca De André si è lasciata scappare una dichiarazione choc su Giorgio Tambellini. A conclusione della settima puntata del Grande Fratello 16, Francesca De André ha continuato a parlare del tradimento del fidanzato, ipotizzando che Giorgio Tambellini possa essersi allontanato con la misteriosa mora per andarsi a drogare.-- Una dichiarazione choc che non è passata inosservata al pubblico del web, che ha ...

Grande Fratello 16 - la disperazione di Francesca de Andrè dopo la fine con Giorgio Tambellini : "Chi ci ha perso è lui" (VIDEO) : I buoni propositi di Francesca de Andrè espressi settimana scorsa dopo l'incontro con Giorgio Tambellini si sono dissolti nel giro di un paio di minuti quando, durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 in prima serata, la concorrente ha dovuto fare i conti con le novità che riguardano il ragazzo.Gennaro è stato il primo a vedere le foto pubblicate dal settimanale Oggi nella quale Giorgio è ritratto in compagnia di una mora ...

Grande Fratello 16 - la disperazione di Francesca de Andrè dopo la fine con Giorgio Tambellini : "Chi ci ha perso è lui" (VIDEO) : I buoni propositi di Francesca de Andrè espressi settimana scorsa dopo l'incontro con Giorgio Tambellini si sono dissolti nel giro di un paio di minuti quando, durante il settimo appuntamento del Grande Fratello 16 in prima serata, la concorrente ha dovuto fare i conti con le novità che riguardano Giorgio Tambellini. Gennaro è stato il primo a vedere le foto pubblicate dal settimanale Oggi nella quale è ritratto Giorgio in compagnia di ...

Grande Fratello 16 - Giorgio Tambellini lascia la fidanzata Francesca De André : il post su Instagram : A poche ore dall'inizio della nuova puntata serale del Grande Fratello 16, Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De André, ha condiviso un clamoroso post sul proprio profilo ufficiale Instagram con il quale ha annunciato l'intenzione di prendersi una pausa dalla relazione con la sua fidanzata.Come già sappiamo, in questi giorni, sono spuntate nuove foto di Giorgio Tambellini in compagnia di un'altra ragazza, Francesca Gottardi; poche ...

Alex Belli : "Giorgio Tambellini voleva lasciare Francesca De André" - : Luana Rosato Alex Belli, ospite di Domenica Live, ha dato una notizia choc su Giorgio TamBellini: a suo dire, il toscano avrebbe voluto lasciare Francesca De André quando è entrato nella Casa del GF16 Il presunto tradimento di Giorgio TamBellini nei confronti di Francesca De André continua a far discutere gli ospiti di Domenica Live e, dopo l’ingresso dell’imprenditore nella casa del Grande Fratello 16, Alex Belli ha aggiunto una ...

Barbara d’Urso su Giorgio Tambellini : “Ci ha preso in giro tutti!” : Giorgio Tambellini: Barbara d’Urso commenta le nuove foto del tradimento Barbara d’Urso, nell’ultimo appuntamento di Domenica Live, ha mostrato al pubblico di canale 5 le nuove foto del tradimento di Giorgio Tambellini nei confronti di Francesca De André, sua fidanzata e concorrente del GF 16. Questa volta il ragazzo è stato immortalato al fianco di una mora e non di Roxy, come mostrato precedentemente. Le nuove foto ...

Francesca De Andrè - le prove del tradimento di Giorgio Tambellini : "Erano molto intimi" (video) : Oggi pomeriggio, a 'Domenica Live', sono stati chiariti i punti oscuri del tradimento di Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè, con una ragazza mora. Il paparazzo, che ha immortalato lo scoop, ha fornito dettagli succosi sul bacio fuori ad un locale di Milano:prosegui la letturaFrancesca De Andrè, le prove del tradimento di Giorgio Tambellini: "Erano molto intimi" (video) pubblicato su Gossipblog.it 19 maggio 2019 18:20.

Giorgio Tambellini : età - altezza - peso - fidanzata e figli : Sulla vita privata di Giorgio Tambellini non si hanno moltissime informazioni. L’uomo è infatti un nuovo personaggio del mondo dello spettacolo, salito alla ribalta per essere il fidanzato di Francesca De Andrè, concorrente dell’edizione numero sedici del Grande Fratello. Giorgio Tambellini e l’ex fidanzata di Daniele Interrante, Francesca De Andrè, si sono conosciuti nell’estate del 2018. La loro storia d’amore, dunque, non si caratterizza per ...