Carabinieri al lavoro a Casal Bertone | 4 spacciatori in manette

(Di martedì 28 maggio 2019) Roma – Idella Compagnia Roma Piazza Dante hanno intensificato i controlli nella zona di, arrestando 4 persone, in poche ore. In particolare, a finire ine’ stato un 35enne nato in Svizzera, ma residente a Roma, sorpreso a cedere alcune dosi di cocaina ad un 25enne romeno, a sua volta identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma in qualita’ di assuntore di droghe. Il pusher e’ stato bloccato e trovato in possesso di altre 15 dosi di cocaina e 380 euro ritenuti provento della sua attivita’ illecita. Arrestato anche un 26enne romano, senza occupazione e con precedenti, che, fermato per un controllo, e’ stato trovato con 8 dosi di hashish nascoste nelle scarpe. La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha permesso aidi rinvenire e sequestrare altri 100 grammi di ...

