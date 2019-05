Blood & Truth è finalmente disponibile per PSVR

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019) Dopo anni di duro lavoro, London Studio è lieto di annunciare che il suo FPS per realtà virtualein esclusiva PS4.Come riporta il PlayStation Blog, il gioco mette il giocatore del classico ero dei film d'azione in cui furiose sparatorie e sequenze ad alta intensità domineranno la scena. Gli sviluppatori hanno inoltre annunciato che supporteranno il gioco tramite la pubblicazione di DLC post-lancio, classifiche online, modalità time attack e sfide legate ai punteggi. Ma non finisce qui, in quanto sono previste ulteriori novità come la modalità New Game+ ed una modalità difficile per chi vorrà mettersi alla prova.Di seguito vi riportiamo le caratteristiche del gioco, riportata dalla sua pagina PS Store:Leggi altro...

