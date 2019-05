Un Huawei Mate 20 Pro si surriscalda e prende fuoco in un teatro

Dal 26 maggio Vodafone propone Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e Galaxy S10 a rate : i nuovi prezzi : Trapelano proprio in queste ore, in pieno weekend, nuove interessanti opportunità per coloro che intendono acquistare smartphone come i vari Huawei P20 Lite, Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 a rate. Mi riferisco alle offerte Vodafone, tramite le quali chi è interessato potrà procedere con l'acquisto dei suddetti modelli a rate. Cerchiamo dunque di analizzare più nel dettaglio i singoli costi, in modo tale da comprendere se l'iniziativa della ...

Uno squillo da Huawei Mate 10 Lite con l’aggiornamento B342 : rimandata EMUI 9 : Giungono segnalazioni importanti e incoraggianti questo sabato per chi dispone di un Huawei Mate 10 Lite. A quanto pare, infatti, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento di maggio per lo smartphone lanciato sul mercato mercato a fine 2017. Non si tratta ancora di EMUI 9, lo dico subito, nonostante nei mesi scorsi lo stesso colosso cinese abbia fatto sapere che il device dovrebbe rientrare tra quelli destinati ...

Banditi Huawei P30 Pro e Mate X dal sito Google : nessuna traccia più tra i migliori device : Conseguenze su conseguenze, da quello più serie a quelle anche solo simboliche ma sta di fatto il Huawei P30 Pro e pure l'innovativo smartphone pieghevole Huawei Mate X sembrano non essere più nelle grazie di Google (come potrebbe essere altrimenti dopo il ban del governo USA di questa settimana). Accade così che dei specifici device non si trova più traccia sul sito ufficiale Android e il loro vuoto lascia spazio alla concorrenza ora più che ...

Gli operatori telefonici Vodafone UK ed EE sospendono il lancio di smartphone 5G nel Regno Unito, dove cresce il numero di resi.

Rimosso dal programma beta di Android Q il top di gamma Huawei Mate 20 Pro, che ne era entrato a far parte appena un paio di settimane fa, come da noi raccontato in questo precedente articolo. La decisione è figlia di quanto successo nelle ultime ore in merito alla revoca della licenza dell'OS mobile da parte di Google nei confronti del produttore cinese, per allinearsi alle disposizioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Oggi sono in offerta Huawei P30 Pro, Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S10e e Galaxy M20.

Amazon lancia la Huawei Week e propone diverse offerte e promozioni sui prodotti della casa cinese, tra cui Huawei P30, Huawei P30 Lite e Huawei Mate 20 Pro.

Dal 20 maggio il volantino MediaWorld con Samsung Galaxy S10 Plus - Huawei Mate 20 Lite e iPhone XR : Un nuovo volantino MediaWorld inaugura la campagna 'Tasso zero abissale', che, come suggerisce il titolo, consente di acquistare alcuni prodotti a rate, peraltro a tasso zero. L'iniziativa promozionale è valida dal 20 al 30 maggio, con possibilità di scegliere tra decina e decina di articoli, suddivisi tra diverse categorie: smartphone, tablet, PC, smart TV, macchine fotografiche, oltre che piccoli e grandi elettrodomestici, il tutto senza ...

Wind e Tre annunciano la disponibilità di Nuovi smartphone acquistabili a rate, come OPPO Reno, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Pro.

In ritardo EMUI 9.1 per Huawei Mate 20 Pro : la patch B238 è poco significativa : Ci sono alcune informazioni molto interessanti che possiamo prendere in considerazione in queste ore, per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 20 Pro, in riferimento a quanto raccolto oggi 17 maggio. Dopo avervi parlato della distribuzione di un nuovo aggiornamento ad inizio aprile anche qui in Italia, come ricorderete dal nostro pezzo di allora, stavolta tocca fare i conti con un'altra patch. Cerchiamo dunque di riepilogare tutti i dati ...

Huawei ha annunciato l'arrivo nel Regno Unito di Huawei Mate 20 X 5G, che sarà in vendita a partire da giugno a quasi 1000 sterline.

Mancano ancora diversi mesi alla presentazione di Huawei Mate 30 ma ciò non impedisce agli appassionati di provare ad immaginarlo