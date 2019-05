Treccia alla Nutella e mandorle – preparazione passo passo

cosacucino.myblog

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il ripieno di cioccolato e crema di nocciole ne fanno una tentazione irresistibile per tutti i golosi. In famiglia sarà un vero successo.. Ingredienti.- per 2 trecce 50g di lievito di birra, 3dl di latte tiepido, 100g di margarina o burro ammorbidito, 50g di melassa (o in alternativa 100g di zucchero) , 1/2 cucchiaino di sale, 500g di farina + la farina per il piano di lavoro. Per la guarnizione: 150g diPer dorare: 1 uovo, 50g di scaglie di: 1 Mettere il lievito in una terrina e scioglietelo in un po’ di latte. Aggiungete il resto del latte, il burro a pezzetti, la melassa, il sale e la farina. 2 Con un cucchiaio di legno, lavorate il composto per qualche minuto finchè diventerà uniforme, liscio ed elastico. Coprite con un canovaccio e lasciate lievitare per 30 min. circa. Il volume deve raddoppiare. 3 Trasferite ...

Marti__boo : Mi sento Proud perché sono riuscita a fare (dopo innumerevoli tentativi) la treccia che parte dalla testa (non so c… - mpincucina : Chi per merenda vuole un pezzo di treccia brioche allo yogurt alla fragola?! ?????? Ho cercato di renderla sempre lig… - maverick836 : RT @haroldstringimi: Guardate tutti Natalia. Ora guardate Klaudia che alla prossima puntuta la troviamo pure a lei con la treccia ahahah #… -