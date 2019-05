The Last of Us Part II – nuovo trailer e data di uscita questa settimana? – Rumor

The Last of Us Part II : nuovo trailer in arrivo questa settimana e possibile lancio in autunno? : questa mattina vi avevamo informato di come, secondo un rumor, una delle esclusive per PlayStation 4 tra Death Stranding, Ghost of Tsushima e The Last Of Us Part II avrebbe ricevuto un trailer prima dell'E3. Ebbene, a quanto pare è proprio l'ultimo gioco citato a riceverlo, almeno stando a quanto svelato dal sito spagnolo di Gamereactor.Citando alcune fonti proprio vicino a Sony, il sito spagnolo avrebbe svelato che questa settimana molto ...

Death Stranding - The Last of Us : Part 2 - Ghost of Tsushima : una delle esclusive PS4 potrebbe ricevere un trailer prima dell'inizio dell'E3 2019 : Come probabilmente già saprete, Sony non sarà tra i protagonisti dell'imminente E3 2019, tuttavia, la compagnia potrebbe avere in serbo una sorpresa per i fan prima che inizi l'evento di Los Angeles.Secondo un noto insider, amministratore di ResetEra, Sony avrebbe in programma la pubblicazione di un nuovo trailer per una delle sue attese esclusive, Death Stranding, The Last of Us: Part 2 o Ghost of Tsushima.Stando all'insider, "sarebbe in arrivo ...

Uscita di The Last of Us 2 su PS5 : nessuna esclusiva next-gen per Naughty Dog : Rappresenta un vero e proprio desiderio poligonale The Last of Us 2, almeno per tutti quei videogiocatori legati al marchio PlayStation e che hanno apprezzato il primo capitolo dell'ormai saga post apocalittica di Naughty Dog. Sin dall'annuncio del titolo, i fan sono in fermento, impazienti di scoprire cosa abbiano in serbo i "cagnacci" californiani con la prossima avventura di Ellie e Joel. Dopo la pubblicazione del primo, sontuoso video di ...

The Last of Us Part II - Ghost of Tsushima e Death Stranding confermati come esclusive PS4 : Mentre iniziamo ad avvicinarci all'hardware di nuova generazione di Sony, alcuni fan si sono interrogati sullo stato dei "Big Three" del produttore che sono ancora in programma per PS4. I tre giochi in questione, The Last of Us Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima, sono tutti destinati ad approdare su PS4, ma ad ogni gioco manca ancora una finestra di lancio, perciò alcuni hanno iniziato a ipotizzare che forse potrebbero diventare titoli ...

The Last of Us Part 2 : Naughty Dog alla ricerca di sviluppatori per terminare i lavori sul gioco : Lo sviluppo di The Last of Us: Part 2 sembra progredire a un ritmo rapido. Non molto tempo fa, Naughty Dog confermò che le riprese di tutte le scene del gioco si erano ufficialmente concluse, e ora sembra che il gioco sia prossimo al completamento anche in altre aree, almeno sulla base di un tweet pubblicato dal co-game director Anthony Newman, riporta Gamingbolt.Il tweet di Newman parla di nuove posizioni aperte presso Naughty Dog, con lo ...

Un ex sviluppatore di The Last of Us Part II lascia Naughty Dog per entrare a far parte dello studio di Microsoft The Initiative : L'ex game designer di Naughty Dog e Motive studios, Robert Ryan, è entrato a far Parte dello studio di gioco di Microsoft, The Initiative.Come riportato da Wccftech, Ryan ha recentemente aggiornato la sua pagina Linkedin, che ora afferma di lavorare nello studio di sviluppo come Senior Systems Designer. Durante il suo periodo in Naughty Dog, Ryan ha lavorato a The Last of Us Part II e Uncharted 4 per PlayStation 4 insieme a The Last of Us e ...

The Last of Us : Part II ha una data di uscita? Secondo un rivenditore è fissata per quest'anno : Naughty Dog e Sony non hanno fatto trapelare alcuna notizia riguardo il lancio di The Last of Us Part 2 anche se non sono mancate le speculazioni su questo fronte. Molti hanno suggerito che l'attesissimo sequel uscirà quest'anno e ora un rivenditore slovacco, ProGamingShop, sembrerebbe confermare i rumor.Come segnala Gamingbolt, il rivenditore avrebbe fissato la data di uscita al 27 settembre di quest'anno, con tanto di box art. Solitamente, ...

A Plague Tale : Innocence è stato ispirato dai film dello Studio Ghibli e da The Last of Us : A Plague Tale: Innocence è il nuovo titolo di Asobo Studio pubblicato da Focus Home Interactive. Ebbene, in occasione dell'evento parigino What's Next si è presentata l'occasione di chiacchierare con il creative director del titolo, David Dedeine. In occasione dell'intervista, riporta PlayStationlifestyle, sono trapelate interessanti anticipazioni e aneddoti, tra cui le fonti d'ispirazione per questo gioco d'avventura.Tra le fonti d'ispirazione ...

The Last of Us Part II potrebbe uscire prima del previsto : Nella giornata di ieri sono emerse diverse novità riguardante The Last of Us Part II. In Particolar modo è stata postata sul profilo ufficiale di Neil Druckmann, vice-presidente di Naughty Dog, una foto che ritrae Troy Baker ed Ashley Johnson, interpreti di Joel ed Ellie. Come si evince dal post, lo stesso Druckmann ha definito la scena appena conclusa “la ripresa più ambiziosa che abbiamo mai fatto. Ha commosso tutto lo ...

The Last of Us : Part II tra lacrime ed emozioni : Joel ed Ellie protagonisti della scena più ambiziosa mai realizzata dal team : The Last of Us: Part II è uno dei protagonisti assoluti degli ultimi giorni tra l'ultima scena ufficialmente girata e i rumor che puntano a una possibile uscita a fine 2019. Intanto Neil Druckmann, director e figura chiave del progetto, continua a condividere tweet che accendono l'hype dei fan.L'ultimo ci mostra Troy Baker e Ashley Johnson, interpreti di Joel ed Ellie, in "divisa" da motion capture dopo aver girato una scena chiave del gioco. ...