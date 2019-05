Salvini assicura tenuta del governo | “Ho sentito Conte | non è in discussione nostra

Salvini a Milano mostra il volto rassicurante del sovranismo europeo : "Estremisti del buonsenso". Matteo Salvini ricorre a un ossimoro per descrivere la piazza di Milano, dove, per la prima volta, è riuscito a raccogliere i 'sovranisti' europei. Siamo la piazza del "sorriso" e della "speranza", ha sostenuto il segretario leghista, "non dell'ultradestra", qui "non ci sono razzisti o fascisti. Gli estremisti sono quelli che hanno rovinato l'Europa per vent'anni nel nome della povertà e della precarietà", ovvero ...

Pensioni - governo - autonomie : Salvini 'rassicuratore' a tutto campo : Da giorni bombardato dalle critiche degli alleati, al centro delle polemiche del Salone del libro di Torino per l'intervista pubblicata con l'editore-militante di CasaPound, accusato di estremismo o di essere il regista di un ”fascismo 2.0” e di un “governo della paura”, come scrive oggi Ezio Mauro su la Repubblica, che sul vicepremier e ministro sta conducendo da giorni una campagna di stampa che lo definisce “ministro latitante” o “volante” ...

Berlusconi : Salvini mi assicura che futuro è centrodestra compatto : Roma, 9 mag., askanews, - "I miei rapporti con Salvini sono tali che mi fanno dire che non può essere lontano dal vero quando mi assicura che il futuro sarà con un centrodestra compatto". Lo ha detto ...

Salvini assicura : non ci saranno le dimissioni di Siri : Matteo Salvini intende andare alla conta. Le dimissioni di Siri non ci saranno. Spetterà ai grillini assumersi la responsabilità di

Governo - Salvini rassicura : dopo il voto non cambierà nulla : Milano, 24 apr., askanews, - Il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini è alle prese con un lungo tour di pre-campagna elettorale in vista delle consultazioni europee del 26 maggio 2019. ...

Salvini assicura : "Nessuna crisi" : "Sto mettendo a punto nuove regole per andare a cercare i falsi invalidi e depennare i medici che certificano false invalidità. Penso ad un decreto d'urgenza contro i taroccatori dei falsi certificati. Per radiare medici condannati, così gli passa la voglia. Poi ho sul tavolo un dossier quasi finito sulle truffe agli anziani. E quelle agli over sono 65mila. Penso ad un fondo per le vittime. Secondo lei uno che lavora a questi ...

"L'Iva non aumenterà - abbasseremo le tasse" - assicura Salvini : "L"Iva non aumenterà. Punto": lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Questo è l'impegno della Lega. "Siamo al governo per abbassare le tasse - ha aggiunto Salvini - non per aumentarle come hanno fatto gli altri governi".

Matteo Salvini assicura : “L’Iva non aumenterà - i soldi della flat tax arriveranno dalla crescita” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, al termine del vertice a Palazzo Chigi con Di Maio e Conte, assicura che "l’Iva non aumenterà, non ci sono tasse sulla casa e non ci sono tasse sui risparmi". E per quanto riguarda la flat tax, i soldi arriveranno "dalla crescita perché siamo uno dei paesi migliori al mondo".Continua a leggere

Per gli alleati europei Salvini oggi è più un rischio che una rassicurazione : Specchio delle mie brame, chi è la più bella destra del reame? Marine non va dal Truce lunedì. Orbán nemmeno. Si fanno fotografare con lui, un modello, un amico, un alleato. Ma per il resto piede di ...

Salvini e Conte rassicurano : uno scatto allontana la crisi : Dalle grandi opere alle autonomie, le divergenze nella maggioranza restano diverse. L'ultimo fronte di scontro è sulla famiglia, con la Lega in prima linea nella difesa del Congresso di Verona e il M5S che ha bollato la manifestazione come "da sfigati".Attacchi diventati ora sempre più frontali. Con il sottosegretario grillino Vincenzo Spadafora che non risparmia critiche al Carroccio. E in particolare al ministro per la Famiglia, Lorenzo ...

Revenge porn - Salvini assicura 'Diventerà reato. È una nostra battaglia'. Conte 'Subito la legge' : ROMA - Prima le liti in Aula . Il voto contrario alla proposta dell'opposizione sul Revenge porn. Poi una marcia indietro sostanziale. Con Luigi Di Maio che annuncia: 'Martedì voteremo sì'. E Matteo ...