Rarissimo panda albino filmato in una foresta cinese | completamente bianco | è il primo

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ungigante totalmenteè statomentre girovagava per le foreste di bambù in Cina: è ilmai osservato in libertà, secondo gli esperti. Le immagini risalgono al mese di aprile nella Wolong National Nature Reserve, circa 2.000 metri sopra il livello del mare nella provincia di Sichuan, nella Cina sudoccidentale, hanno recentemente dichiarato le autorità che gestiscono la riserva. Secondo quanto dichiarato da Li Sheng, ricercatore dell’Università di Pechino alla CNN, nessungigante totalmenteera mai stato osservato in libertà prima d’ora. Secondo quanto riportato da CCTV, media statale, Sheng avrebbe detto che è probabile che l’esemplare,, senza alcuna macchia e con gli occhi rossi, abbia solo 1-2 anni. “Ilsembrava forte e i suoi passi erano fermi, un segno che la mutazione genetica potrebbe non aver ostacolato del ...

