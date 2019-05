TelevideoRai101 : Lione, due fermi per pacco bomba - CretellaRoberta : Lione: ci sono due fermi per l'attentato terroristico: L'ordigno esploso nel centro della città francese era 'telec… - Affaritaliani : Lione, arrestati 2 sospetti tra cui uno studente -

Per l'esplosione del, venerdì scorso, sono state fermate due persone: il primo è un ingegnere di 24 anni e del fermo dà notizia il ministero dell'Interno francese. Del secondo fermo ha parlato il sindaco diall'emittente Bfmtv,senza dare dettagli Nell'attentato erano state ferite in modo lieve 13 persone. Per l'attacco era ricercato un uomo di circa 30 anni, fuggito in bicicletta dopo aver lasciato ildavanti a un panificio.(Di lunedì 27 maggio 2019)