Europee 2019 | chi prevedeva un funerale dell’Ue è rimasto deluso Ma ora l’Italia è più

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019) L’Europa si sveglia da un incubo, alimentato da una certa soggezione pure mediatica di fronte alla martellante propaganda populista ed euro-scettica: l’essersi lasciata tirare dentro un vortice di sovranismo, che l’avrebbe trascinata in un gorgo fino a tornare alla casella di partenza del processo d’integrazione, il cui anno zero è l’immediato dopoguerra, un continente annichilito da distruzioni e devastazioni. L’Italia ci si sveglia dentro: è l’unico grande Paese dell’Unione in cui sovranisti e ‘democrazia diretta’ sono maggioritari; e le cui forze di governo non fanno riferimento a nessuna delle grandi famiglie politicheche, nei prossimi cinque anni, governeranno l’integrazione. A prescindere dal mutare degli equilibri interni nazionali, il nostro Paese conta ora meno in Europa: non ha alleati che le possano essere utili e non dà riferimenti. ...

espressonline : Eelezioni europee, il trionfo dell'ideologia feroce di Matteo Salvini . L'editoriale di Marco Damilano #europee2019 - petergomezblog : Elezioni Europee, a Milano l’Anagrafe ha “problemi tecnici”: sospeso il servizio di rinnovo delle tessere elettoral… - Agenzia_Ansa : #Europee: affluenza in netto aumento quasi ovunque in Ue. Sale in Francia, Germania e Spagna. Boom in Ungheria… -