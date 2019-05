Euro | arrivano le nuove banconote in tutta Europa Il presagio sul caos | come vi rifilano

Europee 2019 - ministro Fontana mostra il rosario ai giornalisti : “Tutte le cose che accadono arrivano dall’alto” : “Se c’è spirito di collaborazione per fare il bene del Paese si va avanti, altrimenti no”. Parola del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana, arrivato nella sede della Lega in via Bellerio per festeggiare e commentare i risultati delle Europee. Con i 5stelle “auspichiamo maggiore collaborazione di quella vista negli ultimi tre mesi, altrimenti è veramente difficile” ha ammesso, aggiungendo che il risultato della ...

LIVE Italia-Portogallo Under17 1-0 - Quarti Europei 2019 in DIRETTA : prestazione sontuosa degli azzurrini - che battono il Portogallo e arrivano in semifinale!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Portogallo, match valido per i Quarti di finale degli Europei di calcio Under 17, che si stanno svolgendo in questi giorni in Irlanda. Il Portogallo, dopo aver vinto contro Islanda (4-2) e Russia (2-1), e dopo esser uscito sconfitto al 90′ contro l’Ungheria (1-0), è approdato ai Quarti di finale come seconda classificata del Gruppo C. L’Italia, invece, nella fase a gironi ha ...

Arrivano le nuove monete da 100 e 200 Euro indistruttibili : A breve potremmo ricevere (magari) delle nuove banconote da 100 o 200 Euro con grafica, colori e dimensioni diversi. Rimane il disegno base delle precedenti versioni ma cambiano le tonalità, che sarà maggiormente difficile a riprodursi (dai falsari), ma sopratutto il materiale. Si tratta di una fibra nuova indistruttibile e che non si consuma ne scolorisce nel tempo. Dal prossimo 28 maggio inizieranno a circolare i nuovi formati. Bisognerà ...

Da fine maggio arrivano le nuove banconote da 100 e 200 Euro : più piccole e resistenti : È in arrivo un'importante novità in Italia e in altri Paesi europei, poiché a partire dal mese di maggio (probabilmente dal giorno 28) verranno introdotte le nuove banconote da 100 e 200 euro. Entrambe faranno parte della serie "europa" e la loro introduzione è volta a completare il percorso di rinnovamento della moneta unica europea avviato nel 2013 dalla Banca centrale europea (Bce). Il quotidiano "Il Mattino" riporta che, rispetto alle ...

Arrivano le nuove banconote da 100 e 200 Euro - in circolazione da maggio : saranno più piccole : Le due nuove banconote della serie "europa", la 100 e la 200 euro. entreranno in circolazione come moneta corrente a maggio. Si completa così il percorso di rinnovo della moneta unica europea avviato dalla Banca centrale europea nel 2013. Le differenze rispetto alle banconote della prima serie sono molte a cominciare dalle dimensioni ma le novità principali servono per migliorarne la sicurezza e la resistenza.Continua a leggere

Crozza-Di Maio risponde a chi ha ricevuto il reddito di cittadinanza : “Solo 40 Euro? Ci alleiamo col Pd e te ne arrivano 120” : Nel corso Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza-Di Maio sale sul palco pronto a brindare al reddito di cittadinanza prima di fare i conti con la dura realtà: “Solo con l’annunzio della misura, abbiamo eliminato 4 milioni e 200 mila poveri”. Poi, però, arrivano le telefonate da chi ha ricevuto l’integrazione al reddito. Video Nove L'articolo Crozza-Di Maio risponde a chi ha ricevuto il reddito ...

Napoli - dopo i crolli e l'evacuazione arrivano 80 milioni di Euro per il complesso degli Incurabili :

Rimini - bimbi no vax a scuola : arrivano multe da 25 a 500 Euro al giorno : Il Comune ha individuato di 10 casi di alunni checontinuano a frequentare la scuola pur nonessendo in regola con gli obblighi vaccinali

Gelarda - Lega - : ´Droga per uno studente su quattro - in Sicilia arrivano 304 mila Euro per scuole più sicure´ : Palermo, 22 aprile 2019 "Uno studente su quattro, rivela la relazione 2018 al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, ha provato almeno una volta una qualche forma di droga. È una vera e ...

Arrivano 1 milione e 200mila Euro per le sorgenti Liri e Verrecchie - soddisfazione del M5S : stop ai disagi : Si tratta di interventi strategici per l'intero settore idrico condivisi dai ministri dell'Economia, dell'Ambiente, delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dei Beni e delle ...