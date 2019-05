“È finita per sempre” Standing ovation al trono over per Ida E Riccardo…

caffeinamagazine

(Di lunedì 27 maggio 2019) Ida Platano e Riccardo Guarnieri, questa volta la rottura sembra essere definitiva. Ed è lei, la ex dama deldi Uomini e Donne, a prendere la decisione. Dopo essere stata richiamata in studio dal cavaliere, Ida si è presa qualche giorno di tempo per metabolizzare quanto sentito in puntata. E cioè che Riccardo, dopo aver conosciuto altre donne e dopo mesi dall’addio, vorrebbe riprovare a costruire il rapporto con lei. Discussioni su discussioni dopo, in studio e dietro le quinte, i giochi sembravano fatti con quel lungo abbraccio e l’uscita in studio mano nella mano. Ma oggi, nella nuova puntata del, lei ha chiuso. E lui si è poi sfogato sui social. Ma andiamo con ordine. Dopo aver lasciato trascorrere altri 10 giorni, attendendo un qualsiasi gesto romantico da parte di Riccardo, Ida ha deciso di mettere la parola fine sulla loro storia. (Continua dopo la ...

