Comunali | a Bari trionfa Decaro Pd | è oltre il 60 per cento Il sindaco verso la

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. Piemonte - Cirio : la Tav si fa : È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia....

Comunali - il successo del sindaco di Bari è clamoroso : così Decaro (Pd) al Sud è l'unico argine a Lega e M5S : Una vittoria al primo turno, tra il 60 e il 70 per cento. Il presidnete Anci l'ha conquistata a mani nude, senza nessun big sul palco. Ecco perché la riscossa contro la Lega può partire dalla Puglia

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. In Piemonte vince Cirio : È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia....

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. In Piemonte Chiamparino sconfitto : È partito lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia. È...

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra : È partito lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia. È...

Comunali - a Bari trionfa Decaro (Pd) : "Proiezione Rai al 69 - 6%". Il sindaco verso la vittoria al primo turno : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee. La proiezione Rai lo da al 70 per cento

Elezioni Comunali e Regione Piemonte : a Firenze - Bari e Bergamo il centrosinistra verso la riconferma : Gli exit poll danno in Piemonte il centrodestra abbondantemente avanti al governatore uscente Chiamparino. Seggi aperti in 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia, tra cui Firenze, Bari, Reggio Emilia, Bergamo, Perugia e Livorno, persa dal M5S

Comunali - a Bari Decaro verso la vittoria al primo turno : è avanti in tutte le sezioni. Fonti Pd : "Al 60 per cento" : Operazioni in corso in 345 sezioni: il sindaco punta alla riconferma al primo turno nonostante la valanga gialloverde delle elezioni europee. La proiezione Rai lo da al 70 per cento