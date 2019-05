Cannes 2019 | in Parasite | film vincitore | una canzone di Gianni Morandi come colonna

Cannes 2019 : THE STAGGERING GIRL di Luca Guadagnino - La recensione : Dopo aver fatto il grande splash con Call Me By Your Name e aver battuto il ferro ancora caldo col remake di Suspiria, Luca Guadagnino si ricava finalmente un posticino nel programma del Festival di Cannes con The STAGGERING GIRL , mediometraggio presentato alla Quinzaine des Realisateurs. Francesca Moretti (Julianne Moore) e una ragazza misteriosa (Kiki Layne) si muovono per le strade di Roma e New York nel tentativo di riconciliarsi col ...

