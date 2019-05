Cagliari | Maran | “il rinnovo di Cragno è una garanzia” poi parla del futuro

Formazioni ufficiali Cagliari-Udinese : le scelte di Maran e Tudor : Formazioni ufficiali Cagliari – Udinese: le scelte di Maran e Tudor Formazioni ufficiali Cagliari Udinese| Tutto pronto per le ultime sei partite di questa 38a giornata di Serie A. I verdetti più importanti si decideranno in questi 90 minuti. In questo caso c’è poco da dire per le due compagini impegnate alla Sardegna Arena: entrambe già salve. Senza troppi indugi andiamo a spulciare quelle che sono le scelte di formazione ...

Cagliari - Maran si gode la salvezza : “Quest’anno non è stato facile” : Con il suo Cagliari ha raggiunto la matematica salvezza. Adesso Rolando Maran potrà festeggiare, domenica alla Sardegna Arena sarà passerella contro l’Udinese. Il tecnico dei rossoblu ha analizzato la stagione ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. “Finalmente è arrivata anche la matematica, ci fa piacere aver dato ai nostri tifosi la certezza di restare in serie A, un risultato raggiunto tempo fa ma matematico solo ...

Cagliari - Maran : “Il Genoa ha meritato il pareggio” : Le dichiarazioni di Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato 1-1 contro il Genoa: “C’è sempre un po’ di apprensione quando non c’è la matematica salvezza. Quello di oggi è un grande risultato. Oggi serviva carattere e siamo andati vicini a vincere anche se il Genoa ha meritato il pareggio“. Maran fa un bilancio della stagione: “La stagione è ...

Cagliari-Lazio - Maran : “Non mi aspetto una Lazio dimessa” : CAGLIARI Lazio Maran- Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Cagliari e Lazio, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in merito al match della Sardegna Arena. Cagliari ormai salvo, ma il tecnico rossoblù non vorrà sfigurare dinanzi ai propri tifosi. Maran ha così ammesso: “Ho sempre pensato […] L'articolo Cagliari-Lazio, Maran: “Non mi aspetto una Lazio ...

Serie A Cagliari - Maran : «Non mi aspetto una Lazio dimessa» : Cagliari - Seppur squalificato dal giudice sportivo per un turno dopo le proteste contro il Napoli e impossibilitato a sedersi in panchina, Rolando Maran seguirà con passione il suo Cagliari contro la ...

Cagliari - la decisione di Maran sul futuro di Pavoletti : La permanenza di Leonardo Pavoletti è l'obiettivo numero uno di Rolando Maran in vista della nuova stagione del Cagliari. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'allenatore - fresco di rinnovo - ha deciso: chiederà subito che il centravanti venga blindato. Maran vuole che il Cagliari della prossima stagione riparta proprio da Pavoletti.

Cagliari - Maran riparte dai fedelissimi : C'è un altro imperativo, però, nella testa di Maran [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE DIGITALE DEL CORRIERE DELLO SPORT Operato Faragò: torna tra 6 mesi Var: La furia del Ds Carli

Squalifica per Maran e multa al Cagliari per le proteste sul rigore dato al Napoli : Dopo le proteste sollevate per il rigore concesso agli azzurri nei minuti finali di Napoli-Cagliari, il giudice sportivo ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore Ronaldo Maran e del presidente Tommaso Giulini Squalificato l’allenatore del Cagliari “per aver, al 53° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara espressioni ...

Rigore Napoli-Cagliari - Gazzetta rivela : “Maran voleva attaccare sistema ed arbitro” : Rigore Napoli-Cagliari, Gazzetta rivela un retroscena: Al 93’ di Napoli-Cagliari, un cross di Faouzi Ghoulam viene intercettato da Fabrizio Cacciatore col braccio. L’ arbitro Chiffi non interviene, ma il suo collega Mariani lo invita alla review. Il gioco, come da regolamento, continua per quasi due minuti, dopodiché il fischietto consulta il Var. La decisione è nota ma il Rigore scatena l’ ira di Ionita e Maran, entrambi espulsi. Ma ...

Napoli-Cagliari è la partita dei figli d’arte : Gianluca Maran e Davide Ancelotti : La partita contro il Cagliari di stasera mette a confronto due figli d’arte: Davide Ancelotti e Gianluca Maran. Lo raccontano Il Mattino e il CorSport. Il figlio dell’allenatore del Cagliari (25 anni) è stato per breve tempo calciatore, poi gli infortuni lo hanno dirottato sul ruolo di tecnico. Ha seguito il corso da allenatore Uefa B e poi quello da Match Analyst a Covercciano. Due anni fa è entrato nello staff del padre: si occupa delle ...

Maran vuole un Cagliari coraggioso a Napoli : Cagliari. Cagliari a Napoli con due obiettivi. Uno minimo: raggiungere la salvezza matematica. L'altro più ambizioso: provare a riconquistare il decimo posto. Con un Maran in panchina fresco di ...

Cagliari - Maran in conferenza : “Contro il Napoli ci vuole una grande prestazione senza cali di tensione. Serviranno tre doti! Sulla formazione…” : La conferenza stampa di Rolando Maran tecnico del Cagliari Rolando Maran, tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli: “Il rinnovo fa piacere, è un attestato di forte stima da parte del presidente. Continuiamo un percorso che ci ha portati fin qui con le idee chiare, crescere sarà stimolante. Dobbiamo continuare a crescere consolidando le basi su cui proseguire: ci aspettano ...

Napoli-Cagliari - Maran in conferenza stampa : il bilancio della stagione ed il futuro : “Queste ultime quattro partite ci serviranno per continuare a consolidare le basi sulle quali proseguire. Saranno test impegnativi, a cominciare da quello di domani, sul campo della seconda forza del campionato. I numeri dicono che sarà difficile fare risultato, ma il nostro futuro passa anche attraverso esami così complicati”. Sono le dichiarazioni di Rolando Maran, allenatore del Cagliari in conferenza in vista del match ...

Cagliari - Maran : 'Mio figlio nello staff - si occuperà dei droni' : Rolando Maran , allenatore del Cagliari , parla a Sky Sport in vista della sfida contro il Napoli: 'Il Napoli va affrontato con personalità e coraggio, altrimenti diventa difficile uscire dal campo bene contro una squadra di questo calibro. Mio figlio ...