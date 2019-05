Bayern Monaco | il punto sul mercato | Rummenigge annuncia l’assalto a Leroy Sanè

sportfair

(Di lunedì 27 maggio 2019) Il presidente del consiglio di amministrazione del club bavarese ha sottolineato come la società farà di tutto per ingaggiareUli Hoeness, presidente del, ha esortato il direttore sportivo del club, Hasan Salihamidzic, a continuare questa settimana a tutta velocità con la ricerca di nuovi talenti. Ilè diventato per la ventinovesima volta campione della Bundesliga e ha conquistato anche la diciannovesima Coppa di Germania. Salihamidzic deve trovare i giocatori giusti “e poi parleremo di soldi“, ha detto Hoeness. Le attività per quanto riguarda ilsono state interrotte per non perdere energia nel tratto finale della Bundesliga e della Coppa di Germania, ma ora “Hasan è chiamato ad andare avanti“, ha detto il presidente del club. Il presidente del consiglio di amministrazione del, Karl-Heinz, ha lasciato ...

GoalItalia : Paratici lo ha confermato, Dybala però non convince: il Bayern Monaco potrebbe farci un pensierino... ?? - OptaPaolo : 1 - Questa è stata la prima stagione della storia in cui i 5 vincitori dei cinque maggiori campionati europei sono… - sscnapoli : Solo il Bayern Monaco (18.7) ha tentato in media a partita più tiri del Napoli (18.4) in questa stagione nei maggio… -