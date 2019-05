Accadde oggi | 55 anni fa l’Inter vinceva la sua prima Coppa dei Campioni nel segno di

Accadde oggi - 26 maggio 1999 : lo United vince una Champions incredibile : Continua il nostro appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e per le statistiche. Il 26 maggio 1990 il Manchester United vinse la Champions League nel match in finale contro il Bayern Monaco al termine di un match incredibile. Tedeschi in vantaggio al sesto minuto con Mario Basler su punizione, nel finale succede di tutto, da azione d’angolo il pallone arrivò a ...

Accadde oggi 25 maggio 2005 : il Milan perde la finale di Champions ad Istanbul contro il Liverpool : Per la rubrica “Accadde oggi“, giornata triste per i tifosi Milanisti. Ricorre infatti il 14° anniversario della finale di Istanbul contro il Liverpool. Una notte turca da dimenticare per la squadra di Carlo Ancelotti. E pensare che la serata era iniziata come meglio non si poteva. Passò meno di un minuto e Maldini, su assist di Pirlo da calcio di punizione portò in vantaggio il Milan. Al 38′ i rossoneri trovarono ...

Accadde oggi : il 24 maggio 1915 l’Italia entra in guerra : Dopo una prima fase di neutralità e il ripudio della Triplice alleanza con Austria e Germania, l’Italia entra nella I guerra Mondiale a fianco delle potenze dell’Intesa, Gran Bretagna, Francia e Russia degli zar, il 24 maggio 1915. La partecipazione dell’Italia ebbe inizio circa dieci mesi dopo l’avvio del conflitto, durante i quali il Paese conobbe grandi mutamenti politici, dalla rottura degli equilibri giolittiani ...

Accadde oggi : il 23 maggio 1498 veniva arso sul rogo Girolamo Savonarola : Il frate domenicano Girolamo Savonarola fu arso sul rogo assieme a due confratelli il 23 maggio 1498 a Firenze per le sue radicali idee di riforma dei costumi civili e religiosi che gli valsero l’accusa di eresia da parte della Chiesa. Giunge al convento di San Marco, a Firenze, nel 1490. Ha 38 anni, è un frate domenicano originario di Ferrara che ha già vissuto e predicato in molte città. Ha la fama di predicatore moralista: uno che ...

Accadde oggi 22 maggio 2010 - l’Inter vince la Champions : una doppietta di Milito stende il Bayern Monaco : Per la rubrica “Accadde oggi“, giornata che rievoca ricordi felici ai tifosi nerazzurri: parliamo, infatti, della vittoria della Champions da parte dell’Inter di Mourinho, avvenuta esattamente 9 anni fa. Stagione memorabile quella 2009-2010 per l’Inter, culminata con lo storico “triplete“. Il 22 maggio del 2010 la squadra di José Mourinho giocò una finale attesa 45 anni. E dire che l’Inter iniziò ...

Accadde oggi : nel 1927 la prima trasvolata dell’Atlantico di Lindbergh - in solitario e senza scalo : Charles Augustus Lindbergh era un aviatore statunitense, figlio di immigrati svedesi del Minnesota. Il padre era avvocato e in seguito sarebbe diventato membro del Congresso degli Stati Uniti (e forte oppositore dell’intervento degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale), mentre la madre era insegnante di chimica. Il 20 maggio e il 21 maggio 1927 Lindbergh compì la prima traversata aerea in solitario e senza scalo dell’Oceano ...

Accadde oggi : nel 1873 nascono i mitici blue jeans - brevettati da Levi Strauss e Jacob Davis : Era il 1872 quando l’imprenditore tedesco Levi Strauss, residente negli USA ormai da oltre vent’anni, ricevette una lettera da un suo cliente, Jacob Davis, sarto del Nevada. Nella missiva Davis spiegava di aver ideato un particolare tipo di pantalone applicando dei rivetti metallici nei punti che in genere, con l’usura e con il movimento, tendevano a deformarsi maggiormente, ma anche negli angoli delle tasche e all’estremità inferiore ...

Accadde oggi : il 20 maggio 1882 l’Italia firmava la “Triplice Alleanza” : Il 20 maggio 1882, l’Italia, trovatasi isolata da Gran Bretagna e Francia, per il problema coloniale di Tunisi, firmò il trattato detto “Triplice Alleanza“, che la legava ad Austria e Germania. L’accordo fu rigettato alla vigilia del primo conflitto mondiale, prima che l’Italia scendesse in campo contro gli imperi centrali. L'articolo Accadde oggi: il 20 maggio 1882 l’Italia firmava la “Triplice ...

Accadde oggi - 20 maggio 1973 : la fatal Verona : Il 20 maggio del 1973 il Milan visse uno dei momenti più bui della sua storia. Al Bentegodi di Verona i rossoneri arrivarono da primi in classifica con 44 punti (+1 su Juventus e Lazio). I bianconeri erano ospiti della Roma, i biancocelesti erano di scena a Napoli. Il Milan, reduce dalla finale di Coppa delle Coppe vinta 1-0 contro il Leeds, andò sotto a Verona di 3 reti dopo 25 minuti. Il Verona, guidato da Cadè, segnò altri due gol nella ...

Accadde oggi - 19 maggio 1991 - la Sampdoria vince lo Scudetto : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“, il 19 maggio 1991, la Sampdoria di Boskov vince lo Scudetto. Giornata storica per i tifosi blucerchiati. vincendo contro il Lecce, la Sampdoria del presidente Paolo Mantovani si laureava campione d’Italia. L’ultima gara si mise subito in discesa con la rete di Cerezo dopo 2′. Al 13esimo Mannini raddoppio con un gol da quasi metà campo e a ...

Accadde oggi - 17 maggio 1989 il Napoli vince la Coppa Uefa : Trenta anni fa il Napoli, guidato da Diego Armando Maradona, conquistava la sua prima Coppa Uefa al termine di uno storico doppio confronto contro lo Stoccarda di Klinsmann. All’andata, gli azzurri si imposero in rimonta per 2-1 al San Paolo con i gol di Maradona e Careca. Al ritorno, a Stoccarda, partita rocambolesca. Napoli subito in vantaggio con Alemao, pareggio quasi immediato dei tedeschi con Klinsmann e nuovo vantaggio ...

Accadde oggi - 17 maggio 1953 : viene inaugurato lo Stadio Olimpico : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“, 17 maggio 1953 viene inaugurato lo Stadio Olimpico di Roma. Una struttura bianca, come bianchi sono i colombi liberati quel giorno nel cielo. La prima partita ospitata per l’occasione è quella tra la Nazionale Italiana e l’Ungheria di Ferenc Puskas (0-3). La struttura inizialmente progettata si chiamava Stadio dei Cipressi. Negli anni di Mussolini si voleva ...

Accadde oggi - 16 maggio 2004 : l’addio al calcio del grande Roberto Baggio : L’Accadde oggi odierno celebra un grandissimo. Uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi, per molti forse il migliore: Roberto Baggio. 15 anni fa, il 16 maggio 2004 per l’esattezza, il “divin codino” appendeva le scarpette al chiodo. La sua ultima partita in assoluto, manco a farlo apposta, alla “Scala del calcio”, il Giuseppe Meazza di Milano in cui Baggio giocò sia con l’Inter che ...

Accadde oggi : il 14 Maggio 1973 va in orbita il laboratorio spaziale Skylab : Il 14 Maggio 1973 partiva da Cape Kennedy il razzo Saturn V, portando in orbita il laboratorio spaziale Skylab, la prima stazione spaziale statunitense volta alla realizzazione di esperimenti scientifici e medici in assenza di gravità: orbitò attorno alla Terra per oltre 6 anni prima di bruciare durante il rientro nell’atmosfera terrestre l’11 luglio 1979. Tre equipaggi hanno completato 513 giorni di lavoro per 2.000 ore di ...