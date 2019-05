Vela – Un weekend da sogno con i Laser | vittoria di Alessia Palanti in Francia

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019) Conclusi iSenior European Championships a Duoro Marina, in Portogallo e i4.7 Youth Europeans a Hyeres indinei4.7 femminili, medaglia di bronzo per Sara Savelli Con 12 prove portate a termine chiude il sipario sul Campionato EuropeoSenior 2019 di Vila Nova de Gaia in Portogallo. Neuza Aires Pereira Nella classeStandard il nuovo campione europeo è il britannico Lorenzo Brando Chiavarini, medaglia d’argento per Nick Thompson sempre per l’Inghilterra e bronzo per il tedesco Philipp Buhl, il campionato europeo open se lo aggiudica l’australiano Matthew Wearn seguito dal neozelandese Sam Meech e dal britannico Lorenzo Brando Chiavarini. Gli italiani presenti chiudono la loro avventura in Portogallo con Marco Gallo (SV Guardia di Finanza) in 28esima posizione (19 europea), Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) in ...

