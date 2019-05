Tiro con l’arco – Coppa del Mondo | Italia d’argento ad Antalya

sportfair

(Di domenica 26 maggio 2019) Galiazzo, Nespoli e Pasqualucci d’argento. Nespoli quarto nell’individuale Concluso l’ultimo test internazionale che precede i Mondiali di Qualificazione Olimpica per Tokyo 2020. Al termine delle finali arco olimpico nella terza tappa didelad(Tur) gli azzurri Galiazzo, Nespoli e Pasqualucci sono d’argento. La Cina si aggiudica la finale 5-1. Quarto posto per Mauro Nespoli nell’individuale, superato da Gazoz (Tur) 7-3. Ieri 4° posto anche per il trio compound maschile. Dean Alberga/ DutchTarget L’saluta la terza tappa dideldi(Tur) con 3 finali che si traducono in un argento e due quarti posti. Prestazioni che danno comunque agli azzurri la consapevolezza di essere competitivi in vista dei Mondiali di Qualificazione Olimpica per Tokyo 2020, che si disputeranno a ‘s-Hertogenbosch (Ned) dal ...

