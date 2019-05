Serie A, Sampdoria-Juventus 2-0

beinsports_FR : ???? La Serie A aujourd’hui sur beIN SPORTS : ? Torino – Lazio, 15H ? Sampdoria – Juventus, 18H ? À 20H30 : ? Inter… - DiMarzio : #SampJuve | Le formazioni ufficiali - claudioruss : L'elenco dei premi Lega Serie A 18-19 MIGLIOR PORTIERE: Handanovic (Inter) MIGLIOR DIFENSORE: Koulibaly (Napoli)… -

La Samp si congeda dal suo pubblico con un successo di prestigio sui campioni d'Italia. Bianconeri rimaneggiatissimi,fra i blucerchiati Quagliarella cerca il gol per incrementare le sue 26 reti in campionato.Per lui un paio di tentativi fuori misura, poi Pinsoglio è attento. Nella Juve non brillano Kean e Dybala, anche se la squadra si propone bene in alcune fasi di gioco. I gol nel finale.All'84' Defrel tira e trova la deviazione di un difensore. Al 91' splendida punizione di Caprari proprio nel 'sette'.(Di domenica 26 maggio 2019)