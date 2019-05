L’arbitro trascrive male il referto e viene retrocessa la squadra sbagliata

ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2019) Una storia grottesca, tra il comico e il tragico, quella che racconta Gianluca Di Marzio sul suo sito, che ha come protagonista unadel gruppo I della Rimera Regional de Gran Canaria, nelle Isole Canarie. Lo scorso ottobre, Las Coloradas vince in trasferta 2-1 contro il Casablanca. Purtroppo, però, l’arbitro sbaglia ad annotare il risultato e sui documenti ufficiali scrive che la partita è finita in pareggio: 1-1. Si rende subito conto dell’errore e segnala la cosa al Comitato per la concorrenza della Federazione interinsulare del calcio Las Palmas, che, però, la ignora. Il Casablanca, in zona retrocessione, grazie all’errore dell’arbitro sale a 28 punti, a pari merito con un’altra, il CD Saucillo. Ma, ahimè, la differenza reti è migliore per il Casablanca e il Saucillo… retrocede. Incredibile ma vero. “In campo, noi siamo una...

