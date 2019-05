Pattinaggio artistico a rotelle | Trofeo Sedmak-Bressan 2019 | Luca Lucaroni e Letizia

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) L’impianto sportivo Pikelc del Polet di Opicina (Trieste) sta ospitando questa settimana il, storicoInternazionale digiunto alla sua trentottesima edizione, quest’anno di particolare interesse per via della presenza di moltissimi atleti di veritice motivati a entrare sempre più in confidenza con il nuovo sistema di punteggio Rollart prima degli attesi Campionati Nazionali Assoluti, in programma a Ponte Di Legno (Brescia) dal 2 al 16 giugno. Nel segmento di gara più breve della categoria individuale maschile il Campione del Mondo in caricaroni si è nuovamente superato, pattinando una prova in grande spolvero maturata grazie a un layout di alto profilo caratterizzato dall’incredibile combinazione triplo flip/triplo toeloop/ritt/triplo rittberger, da un buon triplo flip e dal doppio axel. Con il ...

gio_96_ : RT @IceLabBergamo: ??#RassegnaStampa ?? @sportface2016, #MUSICBOXonICE: 'Al via la VI edizione dell'evento. Ospite d'eccezione @biancaatzei'… - biancaatzei : RT @IceLabBergamo: ??#RassegnaStampa ?? @sportface2016, #MUSICBOXonICE: 'Al via la VI edizione dell'evento. Ospite d'eccezione @biancaatzei'… - IceLabBergamo : ??#RassegnaStampa ?? @sportface2016, #MUSICBOXonICE: 'Al via la VI edizione dell'evento. Ospite d'eccezione… -