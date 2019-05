Il killer delle carceri arrestato dopo sei anni | era pronto a sparare ancora

Stevanin - il serial killer delle prostitute : «Non sono un mostro. E voglio sposarmi» Su 7 in edicola : l’anticipazione : Nel 1994 ha ucciso 5 prostitute e ne ha seppellito i cadaveri ma dice di non ricordare nulla degli omicidi. È in cella da 25 anni: «Mostro? Non voglio pensare a questa parola»

Ted Bundy – Fascino criminale - Zac Efron è il male assoluto : il serial killer delle donne come non l’avete mai visto : Ted Bundy, il più efferato serial killer statunitense, come non l’avete mai visto. Esce nelle sale italiane il 9 maggio Ted Bundy – Fascino criminale (in originale: Extremely wicked, shockingly, evil and vile). Il film diretto da Joe Berlinger non è il classico thriller con apici splatter dovuti alla rappresentazione delle ragazze uccise brutalmente che, per la cronaca, sono almeno trenta, sicuramente tra il 1974 e il 1978 in Colorado, Utah, ...

Piombino - ergastolo all'infermiera killer per 4 delle 10 morti sospette in corsia : Fausta Bonino è stata condannata all'ergastolo dal tribunale di Livorno. Questo il verdetto per la cosiddetta infermiera killer di Piombino. Bonino è stata condannata per...

Il killer ha chiamato i carabinieri e ha sparato! Il maresciallo Di Gennaro ucciso poco prima delle nozze : Si sarebbe dovuto sposare a breve il maresciallo Vincenzo Di Gennaro ucciso senza un perché sabato mattina a Cagnano Verano in provincia di Foggia. L'omicida Giuseppe Papantuono ha richiamato l’attenzione della pattuglia dei carabinieri che stava passando in quel momento per la piazza centrale, poi, non appena il maresciallo Vincenzo Di Gennaro ha abbassato il finestrino, ha estratto una pistola e ha sparato. ""È stato ucciso volutamente un ...

Guido Rossa - inchiesta e rogatorie in Spagna e Portogallo per cercare Lorenzo Carpi l’ultimo killer delle Br mai arrestato : Una nuova inchiesta per individuare Lorenzo Carpi, terrorista del commando delle Brigate Rosse che quarant’anni fa uccise l’operaio genovese dell’Italsider e sindacalista della Fiom Guido Rossa, assassinato sotto casa perché testimoniò contro un brigatista infiltrato. La Procura antiterrorismo di Genova ha fatto partire anche due rogatorie verso Spagna e Portogallo dove si sospetta che sia nascosto l’unico del commando ad ...

Stefano Leo - ucciso a Torino. Il killer sprezzante fa il gesto delle corna dopo l'arresto : «Mi sentivo braccato dai carabinieri. Non volevo commettere altri guai». Said Machaouat, il 27enne di origini marocchine fermato nella notte, ha spiegato così perché ha...