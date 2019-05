Formula E | DS TECHEETAH pronta per Berlino

Formula E : DS TECHEETAH a Monaco per rafforzare la leadership : Il celebre circuito di Monaco ospita la Formula E per la terza volta. Le due DS E-TENSE FE19 dovranno affrontare altre 20 monoposto su un tracciato specifico studiato per il Principato, con 12 curve in 1,765 chilometri. Mark Preston, Team Principal DS TECHEETAH : «Arriviamo a Monaco con sette punti di vantaggio sul diretto avversario. […] L'articolo Formula E: DS TECHEETAH a Monaco per rafforzare la leadership sembra essere il primo su ...